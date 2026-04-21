Video

Quantum Computing, Intesa Sanpaolo: “Leva strategica per finanza, più efficienza e ottimizzazione

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

Il Quantum Computing rappresenta un cambio di paradigma destinato a rivoluzionare il settore bancario e finanziario, offrendo la possibilità di affrontare problemi complessi oggi non risolvibili con il supercalcolo tradizionale. Secondo Davide Corbelletto, Distinguished Quantum Specialist & Team Leader di Intesa Sanpaolo, questa tecnologia permetterà di migliorare significativamente sia l’efficienza dei processi – in termini di risorse e tempi di calcolo – sia l’efficacia delle soluzioni, aumentando precisione e qualità dei risultati. In ambito finanziario, le applicazioni sono molteplici, in particolare nei problemi di ottimizzazione, come la gestione dei portafogli, dove sarà possibile massimizzare i rendimenti riducendo al contempo il rischio legato alla volatilità.

Potrebbe interessarti

Tumori: muoversi per guarire, il ruolo dell’attività fisica...

Stretto di Hormuz e carburante per aerei, vacanze...

Milano Design Week 2026: la ‘Swedish Home’ di...

Zelensky: “Sistema antimissili europeo entro un anno” –...

Veicoli autonomi, Maran (Pd): “Avanti con il Made...

India potenza emergente, giornata di approfondimento al Centro...

Ue ribadisce: “Non ci sono carenze di carburante...

Tumori: Avancini (UniVr), ‘con esercizio fisico -40% ansia...

Cancro colon, medico sport Lanfranconi ‘movimento migliora aspettativa...

Tumori: oncologo Loupakis, ‘piattaforma online Be Active avvicina...