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Veicoli autonomi, Maran (Pd): “Avanti con il Made in EU, noi tanti prototipi ma altri hanno servizi”

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“Quando si parla di guida autonoma molti pensano che si parli di futuro, invece è presente, solo che non è presente da noi” ha commentato l’eurodeputato del Partito democratico Pierfrancesco Maran durante un’intervista realizzata a margine dell’evento “Automated Vehicles in the EU: Deployment and Impacts” che si è tenuto al Parlamento europeo di Bruxelles nel merito dello sviluppo di tecnologia per la guida autonoma, soprattutto in ambito trasporto pubblico.

“È fondamentale che l’Europa cambi passo, e questo è il senso dello studio che viene presentato oggi, ma da cui ci aspettiamo un sistema regolatorio che acceleri la possibilità di attivare i servizi in Europa. Noi abbiamo tantissimi prototipi, ma gli altri ormai hanno servizi, quindi è il momento di cambiare passo”.

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