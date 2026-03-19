Video

ADS, CAV e Vigili del Fuoco di Venezia presentano sicurezza ai nelle gallerie autostradali

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

Si è svolto presso la sede di Concessioni Autostradali Venete (CAV) a Marghera, Venezia, l’evento ‘Sicurezza e innovazione delle infrastrutture: verifica del sistema AI avanzato per il riconoscimento degli incendi nelle autostrade con intervento dei vigili del fuoco’, promosso da Autostrade dello Stato e CAV. L’intento della dimostrazione operativa è stato sperimentare sul campo nuovi sistemi digitali dedicati alla prevenzione e alla gestione delle emergenze nelle gallerie grazie all’intelligenza artificiale e  a tecnologie avanzate ora al servizio della sicurezza della rete autostradale.

Potrebbe interessarti

Impresa, Brina (Gruppo BCC Iccrea): “Welfare è efficace...

Impresa, Testa (Tinexta Infocert): “Welfare può essere leva...

Impresa, Mannella (Sara): “Welfare significa permettere di vivere...

Impresa, Palermo (Pluxee): “Welfare è risposta positiva a...

Impresa, Lanciotti (ASM Terni): “Servizi di welfare vanno...

Mosca sbeffeggia l’UE: “Ora rimpiangono il Nord Stream”

Imprese: Ventura (A2a), ‘con stakeholder engagement proposte diventano...

Imprese: Tasca (A2a), ‘integriamo cultura aziendale e just...

Referendum Giustizia, l’intervista al ministro Nordio #3

Italia economia n° 11 del 18 marzo 2026