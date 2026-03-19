ADS, CAV e Vigili del Fuoco di Venezia presentano sicurezza ai nelle gallerie autostradali

Si è svolto presso la sede di Concessioni Autostradali Venete (CAV) a Marghera, Venezia, l’evento ‘Sicurezza e innovazione delle infrastrutture: verifica del sistema AI avanzato per il riconoscimento degli incendi nelle autostrade con intervento dei vigili del fuoco’, promosso da Autostrade dello Stato e CAV. L’intento della dimostrazione operativa è stato sperimentare sul campo nuovi sistemi digitali dedicati alla prevenzione e alla gestione delle emergenze nelle gallerie grazie all’intelligenza artificiale e a tecnologie avanzate ora al servizio della sicurezza della rete autostradale.