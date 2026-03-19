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Impresa, Palermo (Pluxee): “Welfare è risposta positiva a esigenze dei lavoratori”

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“Il mondo del lavoro sta attraversando un momento complesso e sfidante per le aziende: le competenze sono più difficili da reperire e i lavoratori hanno asticelle molto alte per la ricerca di un posto di lavoro. Il welfare aziendale, in questo contesto, può aiutare a risolvere questa complessità. Come Pluxee lavoriamo con migliaia di aziende per accompagnarle in un percorso virtuoso di erogazione di servizi di welfare.” Ha dichiarato il Managing Director di Pluxee Italia, Tommaso Palermo, a margine dell’evento organizzato da Comunicazione Italiana “Welfare Day”, un’iniziativa per confrontarsi sul ruolo del welfare nelle strategie aziendali.

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