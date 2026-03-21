Futuro e IA, don Luca Peyron “Il lavoro di domani è vocazione”

“Il futuro del lavoro è legato al futuro del rapporto tra umano e macchina – afferma don Luca Peyron dell’Istituto Italiano per L’Intelligenza Artificiale applicata all’Industria, intervenuto al congresso interregionale dei consulenti del lavoro Piemonte Valle d’Aosta – Il nostro futuro è legato a come e quanto l’essere umano potrà essere valorizzato all’interno di un’organizzazione. L’unico modo per cui un essere umano possa essere contento di lavorare è se quello che fa manifesta quello che lui è: il lavoro di domani, dunque, è vocazione”.