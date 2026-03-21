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Lavoro: Dini (Centro Studi Consulenti Lavoro): “Territori più attrattivi contro l’inverno

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“La carenza di forza lavoro si avvertirà sempre più data la riduzione che avremo della popolazione in età lavorativa – Così Ester Dini, Responsabile Centro Studi di Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, illustrando la relazione del centro studi nell’ambito del congresso interregionale dei consulenti del lavoro Piemonte e Valle d’Aosta – Sicuramente c’è oggi un tema nuovo, quello dell’attrattività dei territori: l’indicazione che viene dai consulenti è sicuramente favorire strumenti e misure che supportino le aziende rendendo il territorio un contesto più vivibile, più attrattivo, con migliori costi della vita, migliori servizi, e accessibilità ai servizi”.

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