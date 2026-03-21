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Consulenti lavoro: Crosetto (parlamentare) “Insieme per accorciare le distanze con l’Europa”

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“E’ fondamentale lavorare affinché certe distanze tra Europa e Italia si riducano, ad esempio sul tema della formazione” afferma l’europarlamentare Giovanni Crosetto intervenuto al congresso interregionale dei consulenti del lavoro Piemonte e Valle d’Aosta a Torino. “E’ necessario intercettare i fondi europei per aiutare a migliorare la nostra formazione, le nostre competenze e diventare più competitivi sul mondo del lavoro. C’è molto lavoro da fare e questi momenti, questi incontri, sicuramente aiutano a ottenere i risultati, accorciare un po’ queste distanze”

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