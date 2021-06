Monero – Una Panoramica

La criptovaluta Monero è stata creata come alternativa alla forma più comune di valute digitali utilizzata oggi. I creatori di Monero volevano creare una forma più anonima di transazioni che non dipendesse da una terza parte per completare la transazione.

Molti paesi in tutto il mondo hanno vietato alle transazioni che utilizzano la criptovaluta, come il divieto in Cina e il recente divieto nel Regno Unito. Tuttavia, Monero è unico in quanto ha assunto una nuova identità perché può essere utilizzato in molti modi diversi dalla sua funzione tradizionale.

Quali Sono Le Caratteristiche Di Monero?

Monero utilizza un sistema in cui esistono due diverse versioni del protocollo che possono essere utilizzate per aggiungere nuove valute alla rete. Consentendo a ciascuna rete separata la possibilità di modificare il valore di Monero senza influenzare le altre valute come facevano le vecchie monete.

Ci sono alcune persone che non sono d’accordo con l’uso di Monero come forma di denaro. Uno dei motivi per cui alcune persone lo fanno è perché credono che le monete private come Xoom e Dash siano opzioni migliori.

Ritengono che nascondendo le tue informazioni finanziarie da uno scambio non ti stai effettivamente proteggendo. Questo non è necessariamente vero, poiché esistono diverse forme di scambio che forniscono livelli simili di privacy.

Un altro vantaggio di Monero è che è molto difficile tracciare una transazione. Le transazioni che avvengono tramite la valuta Monero sono virtualmente anonime. Ciò significa che se decidi di effettuare una transazione con un’altra persona, le sue informazioni finanziarie saranno impossibili da tracciare.

Questo può essere vantaggioso per entrambe le parti coinvolte. Consente alle persone di effettuare transazioni sicure senza la preoccupazione che le loro informazioni personali vengano utilizzate da altri.

Questo è molto preferibile rispetto a valute che hanno commissioni di transazione elevate e tassi di conversione elevati che possono essere abusati da altri. Per investire in Monero, o altre criptovalute, si possono utilizzare piattaforme come Bitcoin Storm, per esempio.

Il Sistema Di Privacy Di Monero

Monero offre un livello unico di privacy attraverso l’uso di un sistema di firma ad anello. Questo è un sistema attraverso il quale solo il mittente della transazione può visualizzare i dettagli della transazione. Ciascuna delle valute che fanno parte della distribuzione di criptovaluta Monero soffre di questo limite di transazione.

Tuttavia, va notato che questo non è sempre il caso, poiché non tutte le transazioni anonime sono soggette a questo sistema di firma ad anello. Questo sistema è stato progettato per impedire abusi di Monero e per garantire che la privacy fosse mantenuta anche durante le transazioni.

A differenza di altre valute anonime come Dash o Mycelium, Monero consente agli utenti di effettuare transazioni in modo anonimo mentre utilizzano i loro normali portafogli.

Il modo in cui ciò si ottiene è attraverso l’uso di quelli che vengono chiamati indirizzi “hdce”. Questi indirizzi sono generati dall’uso di una funzione che rende impossibile tracciare il tuo indirizzo IP. Mentre la valuta viene trasferita, il trasferimento di denaro avviene tramite Monero, ma tramite un intermediario come Shape Shift, la transazione viene tracciata dalla rete anziché dall’indirizzo IP del computer da cui avviene la transazione.

Questa funzione rende Monero una delle forme più sicure di transazioni anonime, rendendolo una buona scelta per le persone che desiderano mantenere la privacy durante l’utilizzo della criptovaluta Monero.

Le Criptovalute e I Negozi Online

Come molti altri sistemi crittografici, i negozi online (eCommerce) sono in grado di fornire supporto per più criptovalute tra cui Monero, Dash, LTC e l’open source Dogecoin.

Ciò è dovuto al modo in cui alcune di queste valute stanno iniziando a essere utilizzate come meccanismi di pagamento nei negozi online. Attualmente ci sono circa 20 crittosistemi che hanno la capacità di effettuare transazioni.

Conclusione

Tuttavia, investire in Monero e in altri criptosistemi non è per i deboli di cuore. Se sei nuovo nell’investimento e non hai ancora provato Monero, allora ti aspetta una grande sorpresa.

Anche se hai esperienza con altre forme di investimento, scoprirai comunque che Monero è un mercato nuovo ed entusiasmante che offre divani a divani che hanno il potenziale per farti guadagnare denaro. Monero ha la capacità di fornire ciò che la maggior parte degli investitori desidera; guadagni che sono sia costanti che grandi, si spera che questa tendenza continui.