Bitcoin e criptovalute: rappresentano il futuro dell’economia mondiale?

Non è, certamente, facile poter dire, soprattutto in poche parole, perché Bitcoin e criptovalute rappresentino il futuro dell’economia mondiale. Infatti, oltre che essere visto e concepito come una nuova forma di investimento, sono una valuta, seppure virtuale, oltre che un prezioso mezzo di scambio. Largamente utilizzati per acquisti e vendite, Bitcoin e le altre criptovalute, sono, inoltre, una sorta di protezione per eseguire interessanti investimenti nei mercati azionari.

Oltre a ciò, sono un qualcosa che può essere acquisito e conservato per un lungo tempo. Quest’ultima opzione, risulta essere vantaggiosa, dato che il valore di Bitcoin e delle altre criptovalute, è un qualcosa di molto instabile. Più in generale, sono, perfino, una opzione di investimento utile ai principianti.

Come parte di un movimento finanziario innovativo, Bitcoin è una valuta virtuale che è stata creata dallo sviluppatore di software Satoshi Nakamoto che, come è noto, è semplicemente uno pseudonimo di una persona che è rimasta, ancora oggi, anonima. Nonostante le foto carine di monete rappresentative che è possibile vedere nella pubblicità e negli articoli, non esiste affatto un Bitcoin fisico.

Difatti, è creato da persone e aziende utilizzando i loro computer. Quindi, adoperato per acquistare e vendere beni e servizi online e non solo, Bitcoin e criptovalute, sono sempre più presenti nei mercati fisici. Quello che, per molti, è contemporaneamente un mistero e un grande vantaggio, è identificabile dal fatto che Bitcoin e criptovalute, non sono controllate né da governi e tanto meno da alcuna banca centrale. Quindi, sono completamente diversi dalle valute nazionali emesse dai governi. Per certi versi, si possono paragonare all’oro e all’argento.

In sostanza, le transazioni in Bitcoin e criptovalute, non vengono ad essere gestite né monitorate da banche o da governi. Questo, li rende un mezzo di scambio molto anonimo. Alla base di criptovalute e Bitcoin, si trova la tecnologia blockchain. In pratica, si tratta di una catena di registrazione e diffusione di informazioni. Ciò si traduce in un sistema che è in grado di andare a sviluppare delle transazioni digitali che non dipendono da una banca né da una agenzia governativa.

Questo, di per sé, è rivoluzionario in special modo sullo sfondo di una popolazione mondiale condizionata da scambi sponsorizzati da banche valutarie emesse dal governo. La tecnologia blockchain, dunque, consente a individui e aziende di condurre transazioni direttamente. Bitcoin Code è davvero valido.

Se si volesse trovare un punto di partenza sul perché Bitcoin e criptovalute rappresentano il futuro dell’economia mondiale, dunque, è fondamentale evidenziare le potenzialità della tecnologia blockchain. Il tutto inizia con una chiave privata. Questa parte del codice univoco contiene, infatti, tutti i dettagli crittografati per ogni singolo Bitcoin e la sua proprietà.

Questo, ebbene, consente al proprietario di effettuare transazioni commerciali senza dover rivelare la propria identità. A tal proposito, è da annotare come sia opinione diffusa che la crittografia a chiave privata eliminerà, generalmente, il furto di identità e transazioni più fraudolente. Poiché l’intera metodologia di pagamento opera all’interno di una rete, piuttosto che attraverso una serie di istituzioni, si ritiene, anche, che il rischio di corruzione o fallimento centralizzato sia significativamente ridotto.

Pur essendo piuttosto tecnico, vi è un altro aspetto da considerare, ovvero quello che in gergo è noto come mining. Tra la rete di utenti Bitcoin, alcuni individui e aziende tengono note su tutte le transazioni. La rete raccoglie tutte le transazioni effettuate in un determinato periodo in un elenco, che è chiamato blocco. Ed è qui, che entra in gioco il minatore, il quale conferma le transazioni e inserisce le informazioni in un libro generale, ovvero, andando a concludere, la lunga lista di singoli blocchi, noti come blockchain.