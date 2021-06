Criptovaluta Tether – Una panoramica

Tether è un nuovo progetto valutario sviluppato dai creatori di Tether Limited. Il progetto è ancora nelle sue fasi iniziali, ma il potenziale è enorme. I creatori hanno preso ispirazione da diverse altre valute tra cui Linux Dash e Bicoin. Tether si basa sull’idea che il denaro ha un futuro come merce.

Il sistema consentirà agli utenti di scambiare valute in modo digitale.

Cos’è Tether?

Tether è una criptovaluta basata su blockchain le cui criptovalute in circolazione sono supportate da una quantità equivalente di valute legali tradizionali, come lo yen giapponese, il dollaro o l’euro, che sono inseriti in un conto bancario designato. I token Tether, i token nativi della rete Tether, vengono scambiati con il simbolo USDT.

Tether è una valuta alternativa rivoluzionaria che non è sostenuta o approvata da alcuna banca centrale o governo ed è un sottofondo per i token emessi sulla piattaforma Bitfinex.

Tether Limited possiede i token stessi ed è responsabile di garantire che la loro liquidità sia mantenuta. Tether è anche controllato dai suoi proprietari, che possiedono il resto dei token.

Tether è un sistema di emissione di future criptovalute in aggiunta alle criptovalute esistenti sul mercato. Questa è la prima valuta digitale ad essere supportata da beni materiali reali come oro, argento o platino. Le future monete saranno anche negoziabili su importanti borse come COMEX.

Tether è stato creato con due obiettivi in ​​mente. Il primo obiettivo è creare un effetto inflazionistico facendo più soldi dalla fornitura delle monete. Il secondo obiettivo è aumentare la domanda di monete sul mercato. L’obiettivo finale è avere tutti i soldi virtuali supportati da metalli preziosi come oro e argento.

È un rischio che vale la pena correre poiché i prezzi dell’oro e dell’argento stanno già aumentando. Si possono comprare criptovalute come Tether ed altre su piattaforme come Immediate Bitcoin.

Come Funziona?

Tether utilizza catene di blocchi (blockchain) per garantire l’integrità della rete. Non ci sarà un solo fork nella catena poiché ogni moneta fa parte di un gruppo di monete precedenti. Ognuna continuerà a far parte della precedente fino a quando non verrà rimossa e sostituita con quella nuova.

Questa funzione è molto importante in quanto garantisce che non ci saranno fork in futuro e nessuno sarà in grado di manomettere i record passati per far sembrare che il presente sia diverso da quello che è in realtà.

Il sistema è stato lanciato con l’intenzione di aiutare le persone a tenere traccia dei loro record passati e trasferire i loro saldi in modo sicuro tra più piattaforme. Tether utilizza una tecnologia chiamata Teletrack, che è una sorta di protocollo open source in grado di tracciare l’account. Questa tecnologia è stata sviluppata da J.P. Maxwell.

Tether è stato lanciato nell’agosto del 2021 e il mese successivo è stato incluso nel First National Forex Survey. A questo punto, l’azienda aveva già estratto alcune centinaia di monete, conferendole una storia impressionante.

Negli ultimi due mesi, la società ha rilasciato altre ventidue monete. Questi sono conosciuti come “First World”, “World Plus” e “World Grand Master”.