I migliori videogiochi e giochi online ispirati a libri celebri o con trame incentrate su libri

La letteratura ha spesso fornito una fonte inesauribile di ispirazione per il mondo dei videogiochi. Numerosi titoli hanno tratto spunto da opere letterarie famose o hanno costruito le loro trame attorno a libri misteriosi e potenti. In questo articolo, esploreremo alcuni dei migliori videogiochi che hanno saputo fondere il fascino della lettura con l’interattività del medium videoludico.​

The Witcher 3: Wild Hunt

Basato sulla serie di romanzi “The Witcher” dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski, “The Witcher 3: Wild Hunt” è un action RPG acclamato dalla critica e dai giocatori. Il gioco segue le avventure di Geralt di Rivia, un cacciatore di mostri professionista, in un mondo ricco di dettagli e scelte morali complesse. La profondità narrativa e la fedeltà allo spirito dei libri originali hanno contribuito al suo enorme successo.

Metro 2033

“Metro 2033” è uno sparatutto in prima persona basato sul romanzo omonimo di Dmitry Glukhovsky. Ambientato in una Mosca post-apocalittica, il gioco racconta la storia di sopravvissuti che vivono nel sistema metropolitano della città, lottando contro mutanti e fazioni rivali. L’atmosfera cupa e la narrazione coinvolgente riflettono fedelmente le tematiche del libro.

I Have No Mouth, and I Must Scream

Tratto dal racconto di Harlan Ellison, questo gioco d’avventura esplora temi di tortura psicologica e disperazione. I giocatori controllano cinque personaggi imprigionati da un’intelligenza artificiale malvagia, ciascuno affrontando le proprie paure e colpe. La trama intensa e i dilemmi morali lo rendono un’esperienza unica nel panorama videoludico.

Sherlock Holmes: Crimes & Punishments

Ispirato ai racconti di Sir Arthur Conan Doyle, questo titolo permette ai giocatori di vestire i panni del celebre detective Sherlock Holmes. Attraverso una serie di casi intricati, il gioco mette alla prova le capacità deduttive dei giocatori, offrendo molteplici soluzioni e finali basati sulle decisioni prese durante le indagini. ​

Book of Ra

“Book of Ra” è una delle migliori slot dei libri presenti al momento, sviluppata da Novomatic e ambientata nell’antico Egitto. Questo gioco di slot machine online invita i giocatori a unirsi a un avventuriero alla ricerca del leggendario Libro di Ra, che si dice conduca a tesori nascosti. Con una grafica accattivante e simboli tematici come faraoni, scarabei e il libro stesso, “Book of Ra” offre un’esperienza coinvolgente per gli appassionati di slot. Il gioco è disponibile in diverse versioni, tra cui “Book of Ra Deluxe”, che presenta linee di pagamento aggiuntive e funzionalità migliorate.

The Plucky Squire

“The Plucky Squire” è un videogioco che combina estetica artistica e narrazione meta-letteraria. Gran parte del gioco si svolge all’interno di un libro illustrato per bambini, dove i giocatori aiutano lo scudiero e i suoi amici contro il malvagio Humgrump. La particolarità del gioco risiede nella possibilità di far uscire il personaggio dal libro, interagendo con l’ambiente circostante e manipolando il libro stesso per risolvere enigmi e proseguire nell’avventura.

Silent Hill: Book of Memories

“Silent Hill: Book of Memories” è uno spin-off della celebre serie horror, disponibile per PlayStation Vita. Il gioco inizia quando il protagonista riceve un misterioso libro che contiene la sua intera vita. Modificando il contenuto del libro, il giocatore altera la realtà, affrontando conseguenze impreviste. Questo dungeon crawler introduce elementi RPG e offre una nuova prospettiva sull’universo di Silent Hill.

Tales

“Tales” è un’avventura grafica in cui ogni livello si svolge all’interno di un libro diverso, basato su miti, leggende e fiabe. Il giocatore assume il ruolo di Alfred Walsh, un giovane bibliotecario che deve esplorare vari racconti per risolvere enigmi e restaurare l’ordine nelle storie. Il gioco offre una prospettiva unica sulle narrazioni classiche, permettendo ai giocatori di interagire direttamente con le trame letterarie.

Hotel Dusk: Room 215

“Hotel Dusk: Room 215” è un titolo per Nintendo DS presentato come un “romanzo giallo interattivo”. I giocatori seguono le vicende di Kyle Hyde, un ex poliziotto diventato detective privato, mentre indaga su misteri all’interno di un enigmatico hotel. Il gioco si distingue per il suo stile visivo unico, con personaggi disegnati a matita in bianco e nero che ricordano una graphic novel.