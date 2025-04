Libri, “La farmacia al servizio del popolo” di Antonella Migliorati: un viaggio nella storia sociale, sanitaria e familiare dalla farmacia galenica alla farmacia dei servizi

Nel nuovo libro “La farmacia al servizio del popolo. Il ruolo sociale dei farmacisti in Italia dal 1800 al 2025”, Antonella Migliorati farmacista e autrice, ci accompagna in un’appassionante ricostruzione del ruolo della farmacia in Italia dal secolo XIX ai nostri giorni. Discendente da una famiglia di farmacisti da quattro generazioni, l’autrice offre al lettore il suo punto di vista privilegiato sulla trasformazione della professione, dalla farmacia galenica alla farmacia dei servizi. Nella prefazione, Angela Margiotta, presidente dell’associazione “Farmaciste Insieme”, contestualizza il ruolo moderno del farmacista come ponte tra la medicina e la società.

Il libro, suddiviso in 15 capitoli, si articola in parti narrative e storiche, con una forte impronta autobiografica e documentaria. Il racconto si arricchisce di memorie familiari, a partire dalla storia della bisnonna dell’autrice, Anna Tiberi, pioniera dell’educazione femminile nel Meridione post-unitario, e del bisnonno Vincenzo Santoro, fondatore della “Farmacia del Popolo” di Cerignola. L’autrice, inoltre, si sofferma sul contributo delle donne alla professione farmaceutica e alla medicina in un contesto storico segnato da guerre, emarginazione e lotte per i diritti civili. Spicca, per esempio, la figura della prozia Tusnelda Santoro, tra le prime donne medico d’Italia, vissuta tra vocazione scientifica e contraddizioni sociali. A completare il quadro, l’autrice ha realizzato anche delle interviste ai titolari di storiche farmacie di Cerignola, custodi della memoria professionale del territorio, che con le loro testimonianze danno voce a una tradizione ancora viva, fatta di servizio, sacrificio e dedizione quotidiana.

Il volume ripercorre le tappe fondamentali della sanità italiana: dalle leggi crispine sull’igiene pubblica alla nascita del Servizio Sanitario Nazionale. Analogamente, l’autrice analizza l’evoluzione della farmacia intesa come semplice luogo di distribuzione di medicinali fino all’attuale “farmacia dei servizi”, punto di accesso al sistema sanitario, con servizi di telemedicina, screening, prevenzione e sostegno alle donne vittime di violenza. Particolare attenzione è rivolta all’impegno delle farmaciste in progetti di solidarietà, come il Progetto Mimosa contro la violenza di genere e “il Farmacista informato dei fatti” di Simonetta Molinaro. L’autrice, infine, dedica alcuni capitoli ai farmacisti che hanno fatto la storia, alla Fiera di Bologna e a Cosmofarma, i due principali eventi fieristici italiani.

Completa il volume un ricco apparato iconografico, costituito da fotografie di famiglia, ritratti, foto scolastiche, immagini storiche della farmacia, documenti storici, patenti, attestati di laurea, riconoscimenti pubblici e foto di oggetti storici, come bauli, scaletta antica della farmacia, bustine galeniche, banco della farmacia. L’opera vuole anche essere un invito alla categoria dei farmacisti a non fermarsi mai nello studio, a rinnovarsi, aggiornarsi, accrescere le proprie competenze anche dopo la laurea.

Il testo propone una riflessione sul futuro della farmacia e della sanità territoriale, alla luce delle sfide legate all’invecchiamento della popolazione, alle malattie croniche e all’innovazione digitale. “La farmacia al servizio del popolo” è il racconto di due secoli di trasformazioni sociali e culturali, mettendo al centro l’umanità della professione farmaceutica. Perché per costruire la farmacia del futuro, è necessario non dimenticare le sue radici.

Antonella Migliorati (Roma, 1965) risiede a Cerignola (Foggia). Laureata in Farmacia e Scienze Biologiche, specializzata in Scienze dell’Alimentazione, Dottore di ricerca in Biologia e Fisiopatologia Cellulare, è autrice di varie pubblicazioni tra favole, poesie, romanzi, saggi storici e scientifici. ““La farmacia al servizio del popolo” è disponibile su Amazon e nei principali bookshop online.