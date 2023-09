Bilancio positivo per la conclusione di “Sanremo Rock & Trend Festival” al Teatro Ariston di Sanremo.

Al Teatro Ariston di Sanremo si è svolta la finalissima della 36° edizione di “Sanremo Rock & Trend Festival”, evento musicale che si rivolge ad artisti, duo o gruppi italiani emergenti della scena rock, indie, alternative, pop rock senza trascurare gli altri generi musicali. Un percorso che è partito il 25 giugno e si concluso a Sanremo il 9 settembre con oltre 7.000 candidature. Ben 500 gli artisti selezionati e 246 tra band, duo e singoli, arrivati questa settimana a Sanremo.

A condurre la splendida serata Gabriele Bròcani (speaker Radio Rai) e Ilenia De Sena (conduttrice televisiva).

All’inizio si sono esibiti i primi tre classificati di “Baby Voice” (altro concorso organizzato da Nove Eventi); i due vincitori di “Una Voce per l’Europa” (uno di categoria e uno Generale), sempre organizzato dalla Nove Eventi; La band Le Distanze, vincitori di Sanremo Trend nel 2021 e I Dionysian, la band torinese vincitrice di Sanremo Rock 2022.

Questa la prestigiosa Giuria che ha decretato i vincitori di categoria: Matt Becker (chitarrista e cantautore anglo americano, Ray Heffernan, (il musicista di “Angels” di Robbie Williams); Pino Scotto (cantautore e conduttore televisivo italiano, conosciuto per essere stato il frontman dei Vanadium, Radio Rock); Graziella Corrent (amministratore club Tenco); Fabrizio Simoncioni (pianista di Litfiba e Piero Pelù); Danila Satragno (vocal coach Maneskin e tanti altri artisti); Ettore Diliberto (musicista, produttore discografico, manager musicale ed ingegnere del suono internazionale), Andrea Pratesi (Sponsor Dophix).

Presente alla serata anche Leonardo Pinzuti di Live Nation, che valuterà la sottoscrizione eventuale di un contratto con i finalisti che si sono esibiti.

Dichiarazione del direttore artistico M° Angelo Valsiglio:

“Un’edizione importante quella di quest’anno, dove oltra alla quantità è aumentata notevolmente la qualità degli artisti in gara. Voglio ringraziare personalmente la città di Sanremo che ogni anno ci ospita, l’assessore Giuseppe Faraldi (Assessore al Turismo – Sport e Manifestazioni Comune di Sanremo), per la preziosa presenza, Walter Vacchino per il supporto e l’apporto che ci dà da anni come proprietario del Teatro Ariston. Infine il più sentito ringraziamento va all’avvocato Vittorio Costa, fondatore della NOVE EVENTI, ad Alessandra Morganti, Elisa Dal Monte e Alessandro Iannacci, dello studio legale Costa, al nostro collaboratore Leo Giunta, al resto del team: Mirna Bagnacavalli, Annachiara Cinotti, Aurora Tittarelli, Piero Ricci, Dario Zappalà”.

PREMIAZIONI:

Vincitori Categoria Rock i DRAMALOVE, 2° classificati OAKS, 3° classificati XCORSI.

Vincitrice Categoria Trend BEATRICE ZOCO, 2° classificati MONSTA E FRA LANDI, 3° classificati THE FRANCIS

Ai DRAMALOVE anche il premio Promozione ed ufficio stampa per il singolo, consegnato da Giovanni Germanelli.

Il Premio Hard Rock, consegnato da Daniele Beretta è andato ai vincitori delle due categorie Rock & Trend.

Il Premio radiofonico se lo aggiudicano i THE FRANCIS.

Il premio Mamely, consegnato da Diego Di Caro, per la categoria Rock va alla band i Procioni, mentre per la categoria Trend vince Freakybea.

Altri premi consegnati durante la conferenza stampa – Premi etichette discografiche:

Agharti Records, contratto discografico, consegnato da Daniele Spaziani a: Voorpet

Top Records Milano, consegnato da Rebecca Romano a: La Carma (Sicilia)

Matilde Dischi, consegnato da Davide Maggioni a: Letizia Vaccariello “Biancospino”

Media Partner:

Giovanni Germanelli, Artist Academy, University of West London, Dimensione Musica Sanremo, Maionese Project, Matilde Dischi, Top Records, Bm music, Genesi Lavoro, Milano Music Play, Jungle scuola di musica, MTmusic, Kyo Comm associazione culturale, Agarti records, Antonella Lia.

Tutti gli aggiornamenti sul sito ufficiale www.sanremorock.it