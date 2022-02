In libreria il volume del pizzaiolo Davide Civitiello “La pizza fatta in casa”

La pizza napoletana fatta in casa di Davide Civitiello, come tutto è iniziato.

Onore e merito al casatiello è partito tutto nel 2015 quando ItaliaSquisita ha filmato per la prima volta Davide Civitiello. La genuinità del campione napoletano conquista il web. Decisivo per il percorso di Davide con ItaliaSquisita il video del 2017 a Posillipo dal titolo “la pizza napoletana fatta in casa” un tutorial semplice adatto per tutti che diventa subito storico e virale. La pizza napoletana fatta in casa diventa anche un trend nella scena della pizza contemporanea Campana, grande soddisfazione per Davide Civitiello.

Nel libro di Davide Civitiello c’è tutta la sua vita, la crescita professionale, i sogni, le speranze, le cadute, le sue esperienze gastronomiche, la strada percorsa e le conoscenze acquisite. Ci sono i suoi viaggi in giro per il mondo ,le persone che lo hanno sempre sostenuto, ci sono i suoi partner ,la sua famiglia e soprattutto le pizze. Un libro in cui Davide Civitiello ha raccontato attraverso masterclass gli stili, le metodologie per realizzare una vera pizza napoletana nel forno di casa.

Un viaggio professionale fatto di impasti, tradizione, esperienze ma soprattutto passione e sacrifici per il suo lavoro.

In questo libro Il campione del mondo di pizza napoletana fa l’amore con l’impasto, svelando tutti i segreti, perché l’obiettivo di Civitiello non è solo fare le pizze ma insegnare al mondo come si fa la pizza napoletana.

Davide Civitiello vive di pizza da quando aveva 9 anni, classe 84, pizzaiolo per passione e vocazione, il suo destino a lui ignoto era già scritto nel firmamento e così fu…Un libro che Davide rivolge agli appassionati del mondo della gastronomia ma soprattutto per coloro che non possono fare almeno della pizza a tavola. Benvenuti nel mondo pizza di Davide Civitiello.

Il libro di Davide è una linea guida nella masterclass dove svela passo passo tutti i segreti per una pizza napoletana fatta in casa che non teme il confronto con la pizzeria.

(Ph. Luciano Squitieri)