DEBUTTA SABATO 27 APRILE AD ASCEA MARINA IL FORMAT “FEBBRE ITALIANA”

Sabato 27 aprile debutterà ad Ascea Marina, in Piazza Europa, alle ore 21.00, il format “Febbre italiana”, il nuovo spettacolo live itinerante totalmente dedicato alla musica italiana che farà ballare e cantare il pubblico ripercorrendo i grandi successi della nostra storia. Il dj set proporrà tutti i brani più celebri remixati in chiave dance.

Sullo stesso magnifico palcoscenico naturale del Cilento era già nato il format-padre “Nostalgia 90” nel 2015 e, ad oggi, è diventato la più grande community europea sugli anni ’90 con 1,5 milioni di contatti su Facebook e 300.000 su Instagram, puntando su un decennio d’oro per la quantità di successi prodotti e per l’entusiasmo della gente che in quegli anni sognava ancora il progresso e si apriva al mondo in maniera definitiva. In seguito all’esplosione di consensi per “Nostalgia 90”, il pubblico ha richiesto a gran voce uno spettacolo che ripercorresse l’intera storia della musica italiana per non fermarsi a una sola generazione ma coinvolgendo gli spettatori di tutte le età.

Arriva così “Febbre Italiana”: una vera e propria discoteca all’aperto che, dal 27 aprile in poi, inizierà un tour in tutta Italia con un dj set carico di emozioni e canzoni nostrane, vocalist, costumi a tema, effetti speciali e video emozionanti e interattivi per far scatenare i presenti.

