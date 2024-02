Il 9 febbraio alle 17:00 inizieranno i festeggiamenti per il Capodanno Cinese a Napoli 2024

Dagli studi di Napoli di AudioLive FM l’Associazione Culturale Ciao Cina trasmetterà i festeggiamenti per il nuovo anno, l’Anno del Drago: in Cina, il Drago è il segno dell’Imperatore cinese o l’elemento maschile Yang. Il Drago è il simbolo del potere e della ricchezza e secondo la tradizione le persone nate nell’anno del Drago hanno un naturale carisma e sono sicuramente dotate di potenza e fortuna.

La Danza del Leone dell’Accademia Hak Fu Jow, gli inni italiano e cinese eseguiti dall’Associazione Mastro Masiello Mandolino, i balli degli studenti della scuola italo-cinese ZhongYi, gli studenti del Conservatorio di Napoli San Pietro a Majella, la danza del drago dell’Accademia Wu Xing Gong Fu e gli studenti del Liceo Statale E. Pascal di Pompei si avvicenderanno dalle 17:00 del 9 febbraio (la mezzanotte del primo giorno del nuovo anno a Pechino) per augurare a tutti un anno di gioia e prosperità.

Non mancheranno ovviamente i saluti istituzionali del Comune di Napoli che patrocina l’evento, nella persona dell’Assessore al Turismo e alle Attività Produttive Teresa Armato.

Il Capodanno Cinese a Napoli è una celebrazione che anno dopo anno ha visto una sempre crescente partecipazione da parte del pubblico campano e non solo, che ha espresso interesse ed affetto verso questo importante evento sia presenziando in Piazza del Gesù, sia durante i duri mesi del lockdown con un record di visualizzazioni della trasmissione in streaming: oltre duecentomila visualizzazioni, in gran parte dalla Cina, sia negli anni successivi in presenza al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, che registra sempre picchi di visitatori nella giornata dedicata al Capodanno Cinese, soprattutto da parte di studenti provenienti da tutta Italia.

Il Capodanno Cinese a Napoli 2024 sarà visibile sul sito ufficiale dell’evento, www.capodannocineseanapoli.it, sulla pagina Facebook ufficiale fb.com/capodannocinesenapoli e sul canale YouTube della testata Livenet News https://www.youtube.com/watch?v=iDDYyJABBCU .

L’appuntamento è per le 16:45 per festeggiare insieme l’arrivo dell’Anno del Drago.