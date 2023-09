Un quadrangolare di calcio per omaggiare Alessandro Sacco

In memoria del giornalista e direttore del napolionline.com Alessandro Sacco, il 18 novembre allo stadio San Mauro di Casoria, quattro squadre si sfideranno in un quadrangolare per rendergli omaggio.

L’idea nata da CasaNapoli.net, una testata giornalistica campana, è subito stata accolta dalle squadre che rispecchiano l’ottica di Alessandro Sacco, che vedeva nei giovani il futuro, anche in ambito calcistico.

Le squadre che aderiranno al quadrangolare sono la Società Internapoli, l’ A.S.D. Football Ciro Caruso, una formazione locale ed infine una squadra di colleghi giornalisti.

L’appuntamento quindi è fissato per il giorno 18 novembre alle ore 10 presso lo stadio San Mauro in via Tenente Formicola 51/52, 80026 Casoria, Napoli, per trascorrere una giornata all’insegna dello sport e per ricordare il direttore del napolionlionline.com Alessandro Sacco.