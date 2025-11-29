Trump: “Stop immigrazione dai Paesi del Terzo Mondo”

(Adnkronos) – Il presidente americano Donald Trump ha annunciato una stretta sull’immigrazione dopo la sparatoria avvenuta a due isolati dalla Casa Bianca e nella quale è stata uccisa una agente della Guardia nazionale di Washington, Sarah Beckstrom, di 20 anni. In un lungo post sul suo Truth Social, Trump ha dichiarato che “sospenderà definitivamente” l’immigrazione da quelli che ha definito “Paesi del terzo mondo” e ha chiesto un programma di “migrazione inversa”. A sparare mercoledì contro i membri della Guardia nazionale è stato un cittadino afghano che in passato aveva collaborato con un gruppo sostenuto dalla Cia, secondo quanto riferito dalle autorità americane.

“Sospenderò definitivamente l’immigrazione da tutti i Paesi del Terzo Mondo per consentire al sistema statunitense di riprendersi completamente, porrò fine a tutte le milioni di ammissioni illegali di Biden, comprese quelle firmati dall’Autopen di Sleepy Joe Biden, ed espellerò chiunque non rappresenti un patrimonio per gli Stati Uniti”, ha scritto Trump su Truth Social.

Il governo di Washington ha annunciato la sospensione di tutte le decisioni relative allo status giuridico dei richiedenti asilo negli Stati Uniti dopo quanto avvenuto mercoledì. Lo ha dichiarato Joseph Edlow, capo dei Servizi per la Cittadinanza e l’Immigrazione degli Stati Uniti, sottolineando che “tutte le decisioni sono state sospese finché non avremo garantito che ogni straniero sia sottoposto a screening ed esami al massimo livello”. Con un post su X, Edlow ha scritto che ”la sicurezza del popolo americano viene sempre prima di tutto”.

—

internazionale/esteri

