Euromonitor: Tineco guida il mercato globale degli aspirapolvere Wet & Dry per il terzo anno

(Adnkronos) – Euromonitor International, primario fornitore indipendente di ricerche strategiche di mercato, ha confermato Tineco come il marchio numero uno al mondo nel segmento degli aspirapolvere domestici wet & dry per il terzo anno consecutivo.

Questa tripla validazione sottolinea come l’azienda sia stata determinante nel trasformare il segmento wet & dry, pulitori domestici che erogano acqua pulita per lavare i pavimenti duri e aspirano acqua sporca e detriti, da categoria di nicchia a elemento essenziale nelle case globali. Secondo i dati Euromonitor, Tineco ha detenuto una quota di mercato globale del 37% nel 2024, consolidando la propria posizione di leader indiscusso e di innovatore del settore.

L’evoluzione di Tineco, dalla nascita nel 1998 a innovatore globale in diversi settori (cura dei pavimenti, cucina e cura personale), è stata segnata dal lancio del primo aspirapolvere intelligente al mondo nel 2018 e del primo wet & dry intelligente nel 2019. Questa traiettoria riflette la più ampia tendenza del mercato verso sistemi smart home e l’attenzione crescente a fattori quali l’igiene, l’autonomia e la sostenibilità, come evidenziato dalla comunità di oltre 23 milioni di utenti globali del marchio.

Ling Leng, CEO di Tineco, ha commentato il traguardo raggiunto in termini di visione tecnologica: “Essere nominati il brand di aspirapolvere domestici wet & dry n.1 al mondo da Euromonitor International per tre anni consecutivi è fonte di grande ispirazione. Questo risultato riflette il nostro impegno verso l’innovazione e la nostra convinzione che la tecnologia debba semplificare la vita, non complicarla. Mentre il settore della cura della casa continua a evolversi verso soluzioni più intelligenti e sostenibili, Tineco continuerà a guidare il cambiamento, portando prodotti intelligenti e dal design raffinato in un numero sempre crescente di case”.

La leadership di Tineco è intrinsecamente legata alla costante introduzione di tecnologie proprietarie che stanno ridefinendo lo standard della pulizia domestica intelligente. I modelli di ultima generazione riflettono chiaramente il focus aziendale sulla specializzazione funzionale e sull’adattabilità alle diverse esigenze dell’utenza. Ad esempio, il FLOOR ONE S9 Artist combina un’elevata potenza di aspirazione con un design concepito per la massima maneggevolezza, reso possibile dalla possibilità di essere reclinato fino a 180 gradi. L’innovazione fondamentale di questo modello risiede nella tecnologia proprietaria iLoop Smart Sensor, un sistema che analizza in tempo reale il livello di sporco presente, ottimizzando automaticamente l’aspirazione e il flusso d’acqua; ciò non solo riduce lo sforzo dell’utente, ma contribuisce anche a migliorare l’efficienza energetica del dispositivo.

Parallelamente, il FLOOR ONE S7 Stretch Steam estende le funzionalità di pulizia integrando la componente dell’igienizzazione professionale. Questo modello sfrutta la tecnologia HyperSteam, capace di riscaldare il vapore fino a 160 gradi, sciogliendo efficacemente grasso, sporco e batteri in un’unica passata. La combinazione della funzionalità all-in-one (aspirazione, lavaggio e vapore) con il sistema di auto-asciugatura semplifica drasticamente la manutenzione, offrendo un alto livello di igiene.

FLOOR ONE S7 Stretch Ultra è una lavapavimenti e aspirapolvere senza fili pensata per chi ha a cuore l’ambiente. Utilizzando la tecnologia Tineco MHCBS, garantisce un lavaggio continuo con acqua pulita e un riciclo efficiente dell’acqua sporca, che viene rimossa dal rullo ben 450 volte al minuto. Un’altra caratteristica distintiva di questo modello è la gestione dei cicli di autolavaggio e autoasciugatura: il sistema è in grado di raggiungere una temperatura di 85°C, assicurando una pulizia profonda in soli 2 minuti e un’asciugatura rapida in appena 5 minuti.

Nel segmento degli aspirapolvere senza fili ad alta performance, il PURE S70 dotato di una batteria che garantisce fino a 95 minuti di autonomia, un sistema di filtrazione a 6 stadi e una spazzola 3DSense Pro potenziata, che si adatta a tappeti e pavimenti duri, è una soluzione versatile per la pulizia degli spazi più ampi. Inoltre, grazie alle tecnologie DustSense, EdgeSense e LightSense, regola automaticamente la potenza di aspirazione, aumenta la forza vicino ai bordi e illumina le particelle sottili fino a 0,02 mm.

CARPET ONE Cruiser invece è la soluzione con cui anche tappeti e moquette tornano come nuovi. Questo lavatappeti offre una potenza di aspirazione fino a 130 W, tre velocità regolabili, un sistema di asciugatura rapida a 75°C e una funzione di autopulizia FlashDry che, insieme, garantiscono igiene, freschezza e praticità. In aggiunta, grazie ai sensori iLoop, il dispositivo adatta automaticamente il flusso dell’acqua e la potenza in base al livello di sporco, assicurando una pulizia profonda in ogni situazione. Bastano infatti pochi minuti per avere tessuti puliti, igienizzati, asciutti e pronti all’uso.

I prodotti Tineco sono attualmente distribuiti in oltre 10.000 punti vendita globali, inclusi Media World, Amazon e lo store online ufficiale tineco.com.

