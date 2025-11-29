Kia lancia la nuova Stonic

(Adnkronos) – Debutta in Italia la Nuova Kia Stonic, profondamente rivista nel design, aggiornata nella tecnologia e proposta con una gamma di motorizzazioni pensata per rispondere alle diverse esigenze di un’Europa in piena transizione.

Il lancio avviene in concomitanza con un weekend porte aperte (29-30 novembre) in tutte le concessionarie Kia italiane, occasione in cui il pubblico potrà scoprire il modello, provarlo su strada e accedere alla promozione di lancio da 17.950 euro.

Esternamente la Nuova Stonic introduce un profondo aggiornamento del linguaggio stilistico Kia. Il frontale è completamente rivisto con firma luminosa Star Map, paraurti ridisegnati, griglie più scolpite e un nuovo parafango anteriore. Cambia anche il posteriore, con portellone aggiornato, gruppi ottici rivisti e diffusore ridisegnato.

Internamente invece l’abitacolo compie un salto generazionale grazie al nuovo sistema Panoramic Dual Displays, composto da due schermi da 12,3”, con strumentazione completamente digitale e infotainment di ultima generazione.

Tra le novità più rilevanti: comandi HVAC multimodali touch, nuovo volante, console centrale ridisegnata, ricarica wireless, porte USB-C e illuminazione ambientale.

La nuova Kia Stonic offre motorizzazioni da 1.0 T-GDI da 100 CV (ICE) e la variante MHEV da 115 CV, entrambi disponibili con cambio manuale a 6 rapporti o automatico 7DCT. In tema di sicurezza la Stonic è dotata di una telecamera frontale e di sensori radar, il sistema Forward Collision-Avoidance Assist 1.5 contribuisce a mitigare o prevenire le collisioni rilevando potenziali pericoli sulla strada davanti al veicolo. Inoltre, il sistema di controllo della velocità di crociera intelligente basato sulla navigazione si avvale dei dati GPS per regolare automaticamente la velocità prima di entrare in una curva

Giuseppe Bitti Presidente e Ceo di Kia Italia ha dichiarato per l’occasione: “ “Con la nuova versione aggiornata di Stonic parliamo di una rivisitazione totale del design della parte anteriore, della parte posteriore, degli interni e un affinamento di quelli che sono i contenuti tecnologici di supporto alla guida e di Infotainment di interconnettività. Si tratta del terzo modello più venduto di sempre nella storia di Kia in Italia ed è un segmento che rappresenta un quarto del mercato. Noi crediamo che abbia tutte le carte in regola per continuare a supportare le vendite di Kia con un obiettivo che si può attestare intorno alle 8.500 unità all’anno.



La nuova Stonic ha poi una caratteristica unica che è rappresentata dal suo tri-fuel, una configurazione motoristica che permette a un veicolo di funzionare con tre diversi tipi di alimentazione che combina benzina, GPL e metano, offrendo una maggiore flessibilità di utilizzo e un’autonomia estesa e questo permette di ottenere un compromesso in termini di prestazione in termini di costi di esercizio, assolutamente molto interessante.



Come quote generali di vendita di Kia nel 2025 relative al mercato italia, conclude Bitti, prevediamo un andamento stabile, direi le stesse performance dell’anno scorso che hanno toccato le 50.000 vetture vendite”.



—

motori

[email protected] (Web Info)