Tour de France, Pogacar domina cronoscalata e consolida maglia gialla

(Adnkronos) – Uno strepitoso Tadej Pogacar domina anche la cronoscalata individuale Loudenvielle-Peyragudes di 10,9 chilometri, chiudendo con un tempo spaziale di 23'00", nella 13esima tappa del Tour de France e consolida la sua posizione in maglia gialla. Il corridore sloveno della UAE Team Emirates XRG stacca di 36 secondi Jonas Vingegaard (Team Visma-Lease a Bike) e conquista il quarto successo in questo Tour, il 21esimo nella sua carriera alla Grande Boucle. Terzo posto per l'altro sloveno Primoz Roglic (Red Bull Bora), a 1'20" dal connazionale. Bene anche l'australiano Luke Plapp (Jayco Alula), mentre ha faticato Remco Evenepoel, che ha chiuso solo dodicesimo a 2'39" da Pogacar. Domani la 14esima frazione della Grande Boucle, la Pau-Luchon Superbagneres di 182,6 chilometri. Con questo successo lo sloveno rafforza ulteriormente il suo primato nella generale con Vingegaard è a 4'07" ed Evenepoel a 7'24". —[email protected] (Web Info)