La IV° edizione di “Cuorebuonodichef” conferma il successo della solidarietà a Torre del Greco

La IV Edizione di Cuorebuonodichef si è chiusa con un successo straordinario, un vero e proprio trionfo di solidarietà e sapori che ha superato ogni più rosea aspettativa.

L’evento di beneficenza, tenutosi il 16 Luglio 2025 nell’area esterna dell’I.C. Don Milani a Torre del Greco,

ha registrato una partecipazione senza precedenti, trasformandosi in una giornata memorabile di generosità e

condivisione.

“Siamo immensamente orgogliosi e felici di giungere alla quarta edizione di #CUOREBUONODICHEF,” avevano dichiarato in precedenza gli organizzatori, e l’entusiasmo si è tradotto in grandi numeri. La cittadinanza di Torre del Greco e non solo ha risposto con incredibile calore, con oltre 600 partecipanti totali, dimostrando un cuore grande e una profonda sensibilità verso le tematiche sociali.

La cena, ideata e coordinata dai Maestri Antonio Sorrentino e Massimo Passarelli, ha offerto ai numerosi

partecipanti un’esperienza gastronomica d’eccellenza. Ma lo chef Sorrentino gli piace sottolineare che questo

successo non sarebbe stato possibile senza l’inestimabile contributo dei nostri numerosi amici

professionisti – Chef, Pasticceri, Panificatori, Pizzaioli, Maître, Sommelier, PH e DJ – che, con maestria,

passione e spirito di servizio, hanno deliziato i palati con “Sapori che uniscono i cuori”. Ogni piatto, ogni

sorso, ogni nota musicale è stata un gesto concreto di generosità e un tassello fondamentale di questo

grande risultato collettivo. A loro va il nostro più sincero e profondo ringraziamento: la loro dedizione

volontaria e il loro talento hanno reso l’evento non solo possibile, ma un vero capolavoro di coordinazione e

altruismo. È la dimostrazione tangibile che “il noi vince sempre”, e che solo unendo le forze si possono

raggiungere traguardi così ambiziosi. Inoltre un plauso va a tutti i volontari UNITALSI che con la

loro disponibilità immessa sono onnipresenti in tutta l’organizzazione

Un momento particolarmente toccante dell’evento è stata la cena a più mani dedicata a 100 ospiti

dell’UNITALSI, residenti nella colonia estiva, giunta quest’anno alla sua 55ª edizione. Per loro è stata

allestita una speciale cena ai tavoli con un menu gourmet un “EVENTO NELL’EVENTO” che ha

sottolineato l’attenzione e la cura verso chi vive situazioni di fragilità, offrendo loro un momento di gioia e

spensieratezza. Ringraziamo gli chef Daniele Rossi e Cristiano Tomei che con la loro arte hanno deliziato

gli ospiti.

L’intero ricavato della serata, derivante dalle donazioni, sarà devoluto interamente alla sottosezione

UNITALSI di Torre del Greco, un’organizzazione no-profit da sempre impegnata nell’assistenza e nel

supporto ai malati, alle persone con disabilità, alle famiglie in difficoltà e a chi più ne ha bisogno. Questo

risultato eccezionale permetterà all’UNITALSI di ampliare significativamente le sue attività e di raggiungere

un numero ancora maggiore di persone in difficoltà.

Il successo di questa quarta edizione di Cuorebuonodichef riafferma il ruolo della gastronomia come veicolo

potente per il cambiamento sociale, unendo le persone attorno a valori di altruismo e supporto reciproco.

L’organizzazione desidera ringraziare di cuore tutti i partecipanti, i donatori, e in modo particolare tutti i

professionisti che con il loro impegno disinteressato hanno incarnato lo spirito di questa iniziativa, gli

sponsor e l’amministrazione comunale per il loro prezioso supporto.

Cuorebuonodichef tornerà per la sua quinta edizione martedì 14 Luglio 2026, confermando l’impegno a

continuare questa lodevole tradizione di solidarietà e eccellenza culinaria, sempre all’insegna del “noi” che

fa la differenza.