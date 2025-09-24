Torna ‘Tale e Quale show’ e Conti lo dedica a Pippo Baudo: cast, giuria e novità

(Adnkronos) – "Questo è il primo Tale e Quale dopo l'addio del re del varietà, Pippo Baudo. Voglio dedicare a lui questa trasmissione". Così Carlo Conti in occasione della presentazione della quindicesima edizione di 'Tale e Quale Show' che riaccende i riflettori da venerdì 26 settembre su Rai1. Quest’anno, racconta Conti, "il cast è davvero per tutti i gusti: grandi ritorni, nuove generazioni e due coppie inedite pronte a sorprendere. Ognuno ha accettato la sfida con entusiasmo e voglia di divertirsi: il mix giusto per regalare emozioni e allegria al pubblico". E aggiunge: “Il bello di Tale e Quale Show è che ogni edizione, anche la quindicesima, sembra sempre nuova pur restando fedele al suo spirito. Leggerezza e coinvolgimento sono le parole chiave: tanta musica, tanta allegria e la passione che i concorrenti mettono nelle loro imitazioni dal vivo. Sarà una festa, sul palco e a casa”. Carlo Conti, dunque, è pronto a guidare spettatori e concorrenti dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma in un viaggio tra imitazioni, musica e spettacolo dal vivo. Dodici protagonisti, tra grandi ritorni e nuove generazioni, si sfideranno in sette appuntamenti ricchi di performance live, trucco, costumi e coreografie. La giuria sarà composta da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi, chiamati a valutare le trasformazioni dei concorrenti. Dalle pop star ai miti della musica: Carlo Conti presenta le imitazioni della nuova stagione di ‘Tale e Quale Show’. Nella prima puntata, Antonella Fiordelisi sarà Gaia, mentre Le Donatella si divideranno i ruoli: Giulia interpreterà Alessandra Amoroso e Silvia vestirà i panni di Serena Brancale. Carmen Di Pietro porterà in scena Madonna, Pamela Petrarolo sarà Noemi e Maryna si trasformerà in Lady Gaga. Samuele Cavallo interpreterà Olly, Tony Maiello sarà Sal Da Vinci, Gianni Ippoliti darà vita a Tony Dallara e Peppe Quintale vestirà i panni di Elvis Presley. Infine, Flavio Insinna sarà Lucio Corsi e Gabriele Cirilli interpreterà Luciano Pavarotti. Per la prima volta, il programma propone due coppie fisse – Le Donatella e Insinna & Cirilli – giudicate come un unico concorrente, un’inedita novità che promette sorprese e dinamiche inedite. Sulla tradizione italiana di imitatori, cantanti e showman, Conti scherza: “Un tempo si diceva che l’Italia fosse un popolo di poeti, santi e navigatori… oggi possiamo dire che siamo un popolo di cantanti, navigatori del web e commissari tecnici della Nazionale! In Italia musica e spettacolo vanno da sempre a braccetto: Tale e Quale Show porta avanti questa tradizione, rinnovandola ogni volta con nuove sfide ed emozioni”. Gli artisti si esibiranno rigorosamente dal vivo, accompagnati dagli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli, mentre le coreografie di Fabrizio Mainini e del corpo di ballo fisso completeranno le performance. Anche il pubblico a casa avrà un ruolo attivo: tramite i 'like' sui social Rai (X e Facebook), i telespettatori potranno sostenere i loro artisti preferiti. I tre più votati riceveranno un bonus che si sommerà al voto della giuria. Il cuore dello show resta la preparazione degli artisti, tra prove di canto, recitazione, trucco e costumi, seguiti dai vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e dall’actor coach Emanuela Aureli. Ogni puntata sarà arricchita da ospiti speciali pronti a commentare e vivacizzare lo spettacolo. Al termine di ciascuna serata sarà decretato un vincitore, mentre nella finalissima della settima puntata, l’artista o la coppia con il punteggio più alto sarà proclamata ‘Campione di Tale e Quale Show 15’. Lo show è prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy. —[email protected] (Web Info)