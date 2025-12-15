News

‘Spara a Giorgia’, scritta contro Meloni siglata Br su sede Lega di Busto Arsizio

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – “Spara a Giorgia”, con a fianco la stella a cinque punte e la firma Br (Brigate rosse). E’ la scritta comparsa nel pomeriggio sulla facciata della Lega a Busto Arsizio, nel Varesotto. A scoprirla Vincenzo Marra, consigliere comunale della Lega a Busto Arsizio che sottolinea come “già in passato c’erano stati atti vandalici verso la sede”. Oggi, spiega all’AdnKronos, “verso le 18.30 mi sono recato in sezione perché avevamo una riunione e ho trovato la scritta: il segretario ha contattato la polizia per poi fare la denuncia”, sottolinea. A quanto si apprende, s
ul fatto stanno indagando la digos di Varese e il commissariato di Busto Arsizio. 

“Condanno questo gesto perché fa pensare a un clima d’odio che c’è da parte di persone che vedono negativamente la Premier e il governo di centrodestra e cerca, anziché parlare e dialogare con le forze politiche, di esprimersi con odio: atti del genere comunque portano a un clima di violenza”, spiega ancora Marra, che continua: “In passato era comparsa una scritta ‘fasci appesi’ sulla facciata del palazzo del Comune”.  

Il consigliere comunale denuncia inoltre che non è la prima volta che la sede viene fatta oggetto di atti vandalici: “Tempo fa è stata imbrattata – dice – con vernice rossa buttata lì sulla porta e su parte del muro”, conclude. 

Si tratta del secondo episodio analogo in pochi giorni. Solo il 7 dicembre scorso, una scritta “Spara a Giorgia” era apparsa a Marina di Pietrasanta. Anche qui, accanto alla scritta con vernice rossa sul muro di un hotel di viale Roma, una stella a cinque punte e la sigla Br. 

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Roma-Como, lombardi in maglia… ‘giallorossa’. I tifosi: “Ma...

Sinner, relax e golf con Vagnozzi e Cahill...

“Preparavano attacchi in California a Capodanno”, estremisti arrestati...

Cda Caltagirone: “Su Mediobanca piena correttezza presidente, rinuncerà...

Serie A, oggi Roma-Como – La partita in...

Sondaggio politico, Fratelli d’Italia scende e Pd sale

Potenza, operaio di 67 anni muore a Viggiano...

Ucraina, Meloni al vertice di Berlino: “Mi aspetto...

Ucraina, il sondaggio premia Zelensky: il 61% degli...

Sheleads, progetto per promuovere imprenditorialità femminile e formazione...