News

Sinner, relax e golf con Vagnozzi e Cahill a Dubai – Il video

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Jannik Sinner è al lavoro a Dubai per preparare la stagione 2026. Non solo allenamenti tennistici per il 24enne altoatesino, che si è anche rilassato giocando a golf insieme ai suoi allenatori Simone Vagnozzi e Darren Cahill. Il coach australiano ha condiviso sui social un video in cui si vede il campione di Wimbledon, numero 2 del ranking Atp, che dopo un buon ‘drive’ sorride e mette un dito sulla tempia, come a dire: “E’ tutta una questione di testa…”. 

 

Cahill ha pubblicato anche altri video, dove i protagonisti sono lui e Vagnozzi. Fotografia dell’armonia che si respira nel team di Jannik, al lavoro per preparare al meglio la stagione 2026.  

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Roma-Como, lombardi in maglia… ‘giallorossa’. I tifosi: “Ma...

‘Spara a Giorgia’, scritta contro Meloni siglata Br...

“Preparavano attacchi in California a Capodanno”, estremisti arrestati...

Cda Caltagirone: “Su Mediobanca piena correttezza presidente, rinuncerà...

Serie A, oggi Roma-Como – La partita in...

Sondaggio politico, Fratelli d’Italia scende e Pd sale

Potenza, operaio di 67 anni muore a Viggiano...

Ucraina, Meloni al vertice di Berlino: “Mi aspetto...

Ucraina, il sondaggio premia Zelensky: il 61% degli...

Sheleads, progetto per promuovere imprenditorialità femminile e formazione...