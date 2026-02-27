News

Sanremo 2026, Dardust chi è: la cover con Ermal Meta

Dardust tra i protagonisti della serata delle cover del Festival di Sanremo 2026, venerdì 27 febbraio. Sul palco dell’Ariston interpreta ‘Golden Hour’ di JVKE, insieme a Ermal Meta, concorrente in gara con il brano ‘Stella stellina’. 

Dardust, nome d’arte di Dario Faini è uno polistrumentista, compositore e produttore tra i più influenti della musica italiana contemporanea. Dardust ha alle spalle collaborazioni con alcuni dei nomi più importanti della scena italiana, da Mahmood a Thegiornalisti, passando per Emma Marrone e Giusy Ferreri.  

Nasce ad Ascoli Piceno e inizia da giovanissimo con il pianoforte, spicca subito la sua capacità di fondere il pianoforte classico con sonorità elettroniche. Nel 2006 firma un contratto come autore con la Universal Music Publishing, esperienza che lo introduce al mondo della composizione professionale. 

Nel 2015 debutta come artista solista con l’album 7, seguito l’anno successivo da Birth, dando vita al progetto Dardust, omaggio evidente a Ziggy Stardust di David Bowie. È autore di brani di successo per artisti come Mahmood, vincitore del Festival di Sanremo 2019 con Soldi, e ha firmato cinque brani al Festival di Sanremo 2021, tra cui Voce di Madame, La genesi del tuo colore di Irama e Amare de La Rappresentante di Lista, oltre a Glicine di Noemi e Quando trovo te di Francesco Renga. 

It was just two lovers 

Sittin’ in the car, listening to Blonde 

Fallin’ for each other 

Pink and orange skies, feelin’ super childish 

No Donald Glover 

Missed call from my mother 

Like, “Where you at tonight?” Got no alibi 

I was all alone with the love of my life 

She’s got glitter for skin 

My radiant beam in the night 

I don’t need no light to see you 

Shine 

It’s your golden hour (oh) 

You slow down time 

In your golden hour (oh) 

We were just two lovers 

Feet up on the dash, drivin’ nowhere fast 

Burnin’ through the summer 

Radio on blast, make the moment last 

She got solar power 

Minutes feel like hours 

She knew she was the baddest, can you even imagine 

Fallin’ like I did? 

For the love of my life 

She’s got glow on her face 

A glorious look in her eyes 

My angel of light 

I was all alone with the love of my life 

She’s got glitter for skin 

My radiant beam in the night 

I don’t need no light to see you 

Shine 

It’s your golden hour (oh) 

You slow down time 

In your golden hour (oh) 

