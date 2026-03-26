Roma, domenica si corre con la Vertical Race

(Adnkronos) – Domenica prossima si correrà nella Capitale la seconda edizione della Vertical Race, gara sportiva di 10 chilometri con partenza da via della XVII Olimpiade. L’evento è organizzato dalla Fondazione Vertical, realtà con oltre vent’anni di storia alle spalle, volta a sostenere e ad accendere i riflettori sulla ricerca per le lesioni midollari. La Vertical Race, che si avvarrà dell’organizzazione tecnica della Forhans Team, vuole portare a correre insieme atleti con disabilità, agonisti, amatori e runners di ogni età per sensibilizzare partecipanti, pubblico e media sul tema della prevenzione e cura delle lesioni midollari.
La partenza della gara sarà anticipata da un momento di incontro e presentazione dei valori dell’evento, che vedrà la partecipazione attiva di importanti figure istituzionali e partner. Alessandro Onorato (assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale) che sottolineerà l’importanza di ospitare una corsa così inclusiva per la città di Roma e il grandissimo valore della partecipazione attiva dei cittadini. L’energia della corsa sarà guidata da atleti d’eccezione, pronti a condividere sul tracciato romano la loro tenacia e la loro storia: Tiziano Monti atleta paralimpico originario di Tarquinia che, in seguito a un incidente, ha trovato nello sport agonistico una vera e propria rinascita, diventando un simbolo di resilienza. Gareggerà con una speciale handbike la cui scocca fu inizialmente progettata per il grande campione Alex Zanardi, una figura che lo ha spinto e ispirato in questa disciplina. Julia Markowska, atleta paralimpica conosciuta a livello internazionale per la sua feroce determinazione, porterà sul percorso la sua incredibile preparazione mentale e la grinta necessaria per superare ogni ostacolo. Main sponsor della manifestazione il
colosso farmaceutico statunitense
Eli Lilly, presenting sponsor Enel, aziende che hanno sposato a pieno la causa solidale e scientifica dell’iniziativa.
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