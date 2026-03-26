Innovazione strategica per il sistema produttivo: i nuovi dati sulla digitalizzazione nazionale

(Adnkronos) – Durante la recente conferenza presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, promossa dall’On. Alessandro Giglio Vigna in collaborazione con l’Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI), è emerso un quadro di crescente maturità tecnologica del Paese. Le rilevazioni Istat del 2025 indicano che l’adozione dell’Intelligenza Artificiale nelle imprese italiane ha raggiunto il 16,4%, raddoppiando in un solo anno, mentre l’88,3% delle piccole e medie imprese ha conseguito un livello base di digitalizzazione. Questi indicatori sono supportati da un rating di maturità dei dati pari al 95,6%, che posiziona l’Italia al quinto posto nella classifica europea del settore.

Il mercato del Venture Capital ha registrato un record storico con 2,3 miliardi di euro di investimenti, segnando un incremento del 40% su base annua. Tale disponibilità di capitali favorisce l’integrazione delle oltre 16.500 startup innovative nel tessuto industriale nazionale, riducendo progressivamente il divario tra la fase di ricerca e quella di produzione industriale. “L’innovazione oggi non può più essere un processo isolato: deve diventare un’infrastruttura condivisa tra startup, imprese e istituzioni”, ha dichiarato Gabriele Ferrieri, sottolineando come il Tech-Made in Italy rappresenti una leva per trasformare l’eccellenza creativa in leadership industriale globale.

Casi concreti di collaborazione, come la sinergia tra la startup Oraigo e il Gruppo SMET nel settore della sicurezza stradale, dimostrano l’efficacia dei modelli di connessione promossi dagli Oscar dell’Innovazione. Il confronto istituzionale, che ha visto la partecipazione del Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Sen. Antonio Iannone, ha confermato la necessità di politiche a sostegno della crescita tecnologica. L’obiettivo condiviso è mettere le nuove imprese nelle condizioni di generare un impatto strutturale sul sistema Paese, trasformando l’innovazione da processo isolato a risorsa collettiva

Immagine di cover realizzata con il supporto di Gemini

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