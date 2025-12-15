News

Roma-Como, vantaggio giallorosso con uomo a terra. Cos’è successo

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Il gol dell’1-0 in Roma-Como fa discutere. Al minuto 61 della partita che chiude la quindicesima giornata di Serie A, i giallorossi hanno trovato il vantaggio con un gran destro rasoterra di Wesley, riuscito a capitalizzare in maniera perfetta l’assist di Soulé. Ma sulla fascia sinistra l’azione inizia con un episodio dubbio, quando Rensch vince un contrasto con Addai prima di crossare in area. Dopo lo scontro di gioco, l’attaccante del Como resta a terra, mentre sugli sviluppi dell’azione la Roma trova il gol. I giocatori del Como non protestano: per l’arbitro, tutto regolare e gol convalidato.  

Pochi minuti dopo, al 66′, Addai è costretto a uscire dal campo per un problema muscolare. Dentro, al suo posto, Jesus Rodriguez. 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Lotito: “Domani la Lazio suonerà la campanella a...

Roma-Como, lombardi in maglia… ‘giallorossa’. I tifosi: “Ma...

‘Spara a Giorgia’, scritta contro Meloni siglata Br...

Sinner, relax e golf con Vagnozzi e Cahill...

“Preparavano attacchi in California a Capodanno”, estremisti arrestati...

Cda Caltagirone: “Su Mediobanca piena correttezza presidente, rinuncerà...

Serie A, oggi Roma-Como – La partita in...

Sondaggio politico, Fratelli d’Italia scende e Pd sale

Potenza, operaio di 67 anni muore a Viggiano...

Ucraina, Meloni al vertice di Berlino: “Mi aspetto...