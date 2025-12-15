News

Lotito: “Domani la Lazio suonerà la campanella a Wall Street, unica con il Psg”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – “Domani un rappresentante della Lazio suonerà la campanella a Wall Street, unica squadra con il Psg”. E’ quanto ha dichiarato a margine del Christmas Party della società biancoceleste il presidente della Lazio Claudio Lotito.  

“Il nostro Club non è in vendita e non è scalabile”, ha puntualizzato Lotito, chiarendo “che tutte le voci che descrivono una società in difficoltà economiche sono false, tendenziose e fatte circolare ad arte da chi non capisce nulla di bilanci e non vuole il bene della nostra squadra”. “E la migliore risposta a tutte queste falsità – aggiunge – è ciò che accadrà domani a New York”. 

 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Roma-Como, vantaggio giallorosso con uomo a terra. Cos’è...

Roma-Como, lombardi in maglia… ‘giallorossa’. I tifosi: “Ma...

‘Spara a Giorgia’, scritta contro Meloni siglata Br...

Sinner, relax e golf con Vagnozzi e Cahill...

“Preparavano attacchi in California a Capodanno”, estremisti arrestati...

Cda Caltagirone: “Su Mediobanca piena correttezza presidente, rinuncerà...

Serie A, oggi Roma-Como – La partita in...

Sondaggio politico, Fratelli d’Italia scende e Pd sale

Potenza, operaio di 67 anni muore a Viggiano...

Ucraina, Meloni al vertice di Berlino: “Mi aspetto...