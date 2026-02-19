News

Pg Patronaggio: “No a politicizzazione sentenza Sea watch”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – “Le sentenze per essere legittimamente criticate vanno lette e vanno lette con onesta’ intellettuale e con corretti strumenti giuridici. Nella sentenza del giudice civile di Palermo non è svolto alcun tema che, anche lontanamente, si possa definire di carattere politico. Si tratta banalmente del riconoscimento di un risarcimento danno per un fermo illegittimo non giustificato da alcun valido provvedimento amministrativo”. Così il Procuratore generale di Cagliari Luigi Patronaggio sulla sentenza emessa dal Tribunale di Palermo sul risarcimento per la ong Sea watch. “Per banalizzare, il caso non è differente da chi si vede sequestrata una automobile dai vigili urbani senza un valido verbale e ne chiede la restituzione e i danni- dice -L’ unica differenza è che il ricorrente si chiama Sea Watch e non Paolo Rossi. Anzi a guardare bene fra le righe della sentenza una parte politica in senso lato c’è ed relativa al mancato riconoscimento del danno morale in relazione all’attività umanitaria svolta dalla See Watch, ma proprio questo punto della sentenza è paradossalmente a favore della Pubblica Amministrazione. Nessuna politicizzazione della vicenda è quindi lecita neppure in questo infuocato clima referendario che ci si augura ritorni ad essere al più presto sereno”. 

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Omicidio nella notte a Nuoro, operaio 38enne freddato...

Scandicci, una donna sventa il tentato rapimento del...

Pagamenti elettronici e trasmissione fiscale: ecco novità per...

Da Lampedusa ad Acerra, le visite pastorali di...

Resistenza e autonomia: la nuova strategia “proof-of-performance” di...

Ascolti tv, ‘Una nuova vita’ su Canale 5...

La Fenice, Beatrice Venezi: “Ho scelto la musica...

Idi-Irccs Roma, nasce Centro di ricerca Padre Antonio...

Bruce Springsteen annuncia il tour: “Tempi bui, valori...

Nasce Human Data, la piattaforma Ai con 150...