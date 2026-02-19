News

Da Lampedusa ad Acerra, le visite pastorali di Papa Leone XIV in Italia nel 2026

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Il Vaticano ha annunciato una serie di viaggi pastorali che il Papa farà durante l’anno. In particolare, come fa sapere la Prefettura della Casa Pontificia, l’8 maggio Leone sarà a Pompei in mattinata dove terrà una messa con la supplica alla Madonna. Nel pomeriggio Leone sarà a Napoli in cattedrale per l’incontro con il clero e i religiosi. In piazza del Plebiscito incontrerà la cittadinanza.  

Il Pontefice tornerà in Campania il 23 maggio: alla mattina sarà ad Acerra per incontrare i fedeli delle Terre dei Fuochi. Il 20 giugno – nel pomeriggio – sarà a Pavia. Il Pontefice il 4 luglio – al mattino – sarà a Lampedusa; il 6 agosto – alla mattina – si recherà ad Assisi per incontrare i giovani riuniti nel Centenario del Transito di San Francesco; quindi presiederà la messa. Papa Prevost ha poi accettato l’invito di CL per il Meeting di Rimini: qui ci andrà il 22 agosto. Incontrerà i partecipanti e celebrerà una messa con i fedeli della Diocesi. 

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Omicidio nella notte a Nuoro, operaio 38enne freddato...

Scandicci, una donna sventa il tentato rapimento del...

Pagamenti elettronici e trasmissione fiscale: ecco novità per...

Pg Patronaggio: “No a politicizzazione sentenza Sea watch”

Resistenza e autonomia: la nuova strategia “proof-of-performance” di...

Ascolti tv, ‘Una nuova vita’ su Canale 5...

La Fenice, Beatrice Venezi: “Ho scelto la musica...

Idi-Irccs Roma, nasce Centro di ricerca Padre Antonio...

Bruce Springsteen annuncia il tour: “Tempi bui, valori...

Nasce Human Data, la piattaforma Ai con 150...