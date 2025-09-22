News

Paura per Tom Holland, commozione cerebrale sul set di Spider-Man

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Paura sul set di 'Spider-Man: Brand New Day', il prossimo film dedicato all'Uomo Ragno. Secondo quanto confermato dalla testata americana 'Variety', l'attore protagonista Tom Holland ha subito una lieve commozione cerebrale venerdì scorso a seguito di un incidente durante le riprese. Nessun altro membro della troupe o del cast è rimasto ferito. In via del tutto precauzionale, l'attore si prenderà ora una pausa di alcuni giorni per riposare, con l'intenzione di tornare sul set a breve. Nel frattempo, Sony e Marvel Studios, che producono la pellicola, hanno programmato una riunione per lunedì al fine di riorganizzare il piano di lavorazione e gestire al meglio lo stop forzato. La produzione di 'Spider-Man: Brand New Day' era iniziata a Glasgow all'inizio di agosto, con un'uscita nelle sale attualmente fissata per il 31 luglio 2026. Il film segna il grande ritorno di Holland nei panni di Peter Parker dopo 'Spider-Man: Homecoming' del 2017, 'Spider-Man: Far From Home' del 2019 e 'Spider-Man: No Way Home' del 2021. —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Cyberattacco agli aeroporti europei, ancora problemi in alcuni...

Sinner incanta a Pechino: prima gli smash, poi…...

Lo sciopero per Gaza nelle piazze, da Genova...

E’ morto il fratello del presidente della Regione...

Lidl, al via campagna ‘Lidl vale davvero’ per...

Pallone d’oro 2025, oggi la cerimonia: orario, candidati...

Israele respinge dichiarazione su riconoscimento Palestina: “Premia massacro...

Vela, è la protagonista della quarta giornata del...

Ondata di maltempo sull’Italia: piogge intense a Milano,...

L’autunno si presenta, ecco la tempesta equinoziale: le...