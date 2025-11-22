News

Napoli, colpito in fronte da un proiettile: 19enne muore in ospedale

by Adnkronos
(Adnkronos) – È morto in ospedale il 19enne colpito alla fronte da un proiettile la scorsa notte a Napoli. Sul caso sono in corso le indagini degli agenti della Squadra Mobile della Questura partenopea, che stanno vagliando il racconto degli amici. Il 19enne, con precedenti per spaccio di droga, sarebbe rimasto gravemente ferito mentre era in auto con gli amici in via Generale Francesco Pinto, quartiere Arenaccia. Subito accompagnato al pronto soccorso del CTO, è morto in mattinata per la grave ferita riportata.  

cronaca

