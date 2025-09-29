News

Martina Colombari dopo le critiche a Ballando con le stelle: “Non mi è concesso essere vulnerabile”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Martina Colombari si difende dalle critiche ricevute dopo la prima puntata di Ballando con le stelle. Ospite oggi, lunedì 29 settembre, a La volta buona, l'attrice ha parlato a cuore aperto del suo vissuto, segnato da alcune difficoltà, ben lontano dall'ideale di "personaggi con una vita perfetta e irraggiungibili".  "Sono donna di spettacolo, ma sabato sera su quella pista non è scesa un personaggio, è scesa Martina", ha dichiarato Colombari, facendo riferimento ai giudizi che l'hanno definita "troppo rigida" e "poco emotiva". "La vita mi ha portata a strutturarmi tanto – ha spiegato – non solamente per la vittoria così giovane a Miss Italia, ma tutto quello che poi è arrivato con la famiglia e con mio figlio".   L'ex Miss Italia ha spiegato quanto il suo percorso personale abbia influito sulla sua presenza scenica: "Se non fossi stata così corazzata, non sarei riuscita a reggere tutto quello che è successo", ha aggiunto l'attrice con le lacrime agli occhi. E ha concluso: "Non mi è concesso essere leggera e vulnerabile".  —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Webuild realizzerà nuovo polo ‘Cuore’ Policlinico Gemelli a...

Medicina, trattamento obesità tra nuovi farmaci e linee...

Sciopero dei treni del 2 e 3 ottobre:...

La Bce raccomanda i contanti in caso di...

Mandorle, nuovi studi dimostrano ruolo in benessere intestinale...

Rivoluzione videogame, EA acquistata dal fondo saudita: affare...

‘I Fatti Vostri’ quando va in onda? Il...

Regionali Marche, iniziato lo spoglio. Exit poll: Acquaroli...

Musetti si ritira a Pechino, cos’è successo durante...

Asma grave, rinosinusite cronica e poliposi, studio conferma...