News

Mantova, deve eseguire sfratto esecutivo: ufficiale giudiziario trova inquilino impiccato

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Dopo due tentativi di sfratto per morosità, avvenuti il 29 ottobre e 29 gennaio scorsi, si è recato nuovamente a casa dell’inquilino per eseguire lo sfratto esecutivo. Vedendo la porta aperta, ha provato a entrare nell’abitazione dove ha trovato l’uomo impiccato. E’ quanto accaduto alle 11 di oggi a Casalmoro nel Mantovano. 

A lanciare l’allarme è stato lo stesso ufficiale giudiziario che doveva procedere allo sfratto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Castel Goffredo, unitamente a personale del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Castiglione delle Stiviere. 

La vittima era un operaio 56enne originario di Leno, nel Bresciano, separato e padre di due figlie. Dopo la ricostruzione dei fatti ed i rilievi di legge, la salma dell’uomo è stata restituita ai familiari. 

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Cori e borracce che volano: la festa del...

Materias e Distretto Aerospazio Campania per materiali innovativi...

Roma, Elefante di Bernini restaurato dopo distacco della...

Rider, pm Milano dispone controllo giudiziario per Deliveroo...

Sanremo: Fedez-Masini a 2,75, su Sisal.it superano Brancale...

Sanremo, la scaletta della seconda serata: cantanti in...

Sanremo, Conti: “Molto contento risultato ascolti, ho stesso...

Caso Epstein, dov’era finita Sarah Ferguson? Nella clinica...

Smart working, con pandemia Covid forte slancio ma...

Ferrara, donna trovata morta in casa con ferita...