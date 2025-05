Immsi: ricavi consolidati calano nel primo trimestre, Ebitda margin a 15,7%

(Adnkronos) – Immsi chiude il primo trimestre del 2025 con ricavi consolidati in calo dell'11,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (385,2 milioni di euro contro i 434,9 milioni del primo trimestre 2024), un Ebitda consolidato pari a 60.5 milioni di euro (-14,9%), con un Ebitda margin al 15,7%. Il risultato netto ante minorities è positivo per 1.4 milioni di euro (8.4 milioni di euro al 31 marzo dello scorso anno) ed è inclusivo della quota dei minorities pari a 2.4 milioni. Il risultato ante imposte si attesta a 4.8 milioni di euro, contro i 16.4 milioni nello stesso periodo del 2024, una riduzione del 70,9%, su cui hanno inciso imposte per 3.3 milioni di euro. L’indebitamento finanziario netto del Gruppo nel primo trimestre risulta pari a 1 miliardo e 18 milioni di euro. L’incremento è correlato anche alla stagionalità dei settori industriale e turistico-alberghiero che assorbono risorse nella prima parte dell’anno e ne generano nella seconda. Al 31 marzo 2025 il Gruppo Immsi ha consuntivato investimenti per 40.8 milioni di euro, in contrazione rispetto ai 42.6 milioni di euro al 31 marzo 2024. L'outlook per il 2025"è ancora strettamente legata alla necessità di una stabilità geopolitica ed economica – si legge in una nota della società – che possa portare ad un positivo impatto sulla propensione all’acquisto dei consumatori". —[email protected] (Web Info)