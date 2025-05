Funivia del Faito, 25 indagati: c’è anche il presidente dell’Eav

(Adnkronos) – Sono 25 le persone iscritte nel registro degli indagati per l'incidente della Funivia del Monte Faito (Napoli) nel quale il 17 aprile sono morte 4 persone. Tra gli indagati adesso figurano anche il presidente e ad dell'Eav, Umberto De Gregorio, tecnici e funzionari Ansfisa, che hanno effettuato i controlli alla funivia, e ancora referenti della società Franz Parth & Co, che si sono occupati della manutenzione e del rifacimento delle "teste fuse'". Una di queste è stata sequestrata nei giorni scorsi, ritrovata staccata dalla cabina precipitata il giovedì Santo. Secondo l'accusa, sarebbe stato certificato falsamente il corretto funzionamento della funivia. Le indagini, coordinate dalla Procura di Torre Annunziata (procuratore Nunzio Fragliasso, aggiunto Giovanni Cilenti, sostituti Giuliano Schioppi e Alessandra Riccio), abbracciano gli ultimi anni di manutenzioni e controlli all'impianto di risalita che dal centro di Castellammare di Stabia collegava con quota 1131 metri. Ora gli indagati avranno modo di nominare periti di parte in vista degli accertamenti irripetibili, che prevedono anche il recupero della cabina precipitata e la rimozione in sicurezza del cavo traente. —[email protected] (Web Info)