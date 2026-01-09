ILoveLife, seconda tappa a Frosinone per progetto Fondazione Atena in province Lazio

(Adnkronos) – Dopo il successo di Rieti, il progetto #ILoveLife prosegue il suo percorso di sensibilizzazione sul territorio per contrastare le dipendenze da droga, alcol e tecnologie, con due nuovi appuntamenti patrocinati dal Comune di Frosinone, rafforzando il dialogo con il mondo della scuola e le giovani generazioni. Come spiega la Fondazione Atena, il progetto prevede due incontri, pensati come momenti di informazione, ascolto e confronto su temi centrali legati alla prevenzione, alla salute e al valore della vita.

Il primo incontro si terrà alle ore 11.00 il 12 gennaio, presso la scuola media “Luigi Pietrobono” alla presenza dell’assessore alla Pubblica istruzione e allo Sviluppo economico Mario Grieco, mentre il secondo appuntamento è in programma a Sora alle 11.00 il 15 gennaio, in collaborazione con il liceo Itas “Nicolucci- Reggio”. Al centro degli incontri il contributo del prof. Giulio Maira e del prof. Antonio Rebuzzi, da anni impegnati in un importante lavoro di divulgazione e formazione rivolto ai più giovani.

Attraverso un approccio diretto e accessibile, i due docenti accompagnano studenti e comunità educanti in una riflessione sui rischi legati a comportamenti dannosi, sull’importanza della prevenzione e sulla responsabilità delle scelte individuali, offrendo strumenti utili per affrontare con maggiore attenzione le sfide dell’età adolescenziale.

“Elemento di particolare valore di questo ciclo di incontri sarà anche la partecipazione di Daniele Rossi, dell’Associazione Nuovi Orizzonti, che porterà una testimonianza personale legata alla sua esperienza di abuso di sostanze e al successivo percorso di rinascita che lo ha portato oggi a voler aiutare i ragazzi a non scegliere strade sbagliate – sottolinea la Fondazione Atena – Un racconto autentico e incisivo, capace di mostrare come sia possibile riconoscere il rischio, chiedere aiuto e intraprendere un cammino di cambiamento”.

Il progetto #ILoveLife, ideato da Fondazione Atena e sostenuto da Intesa Sanpaolo attraverso il programma formula della divisione Banca dei territori guidata da Stefano Barrese, in collaborazione con Cesvi, nasce con l’obiettivo di diffondere una cultura della prevenzione e di promuovere il rispetto della vita attraverso iniziative concrete, realizzate in collaborazione con scuole e realtà del territorio.

“La partecipazione e l’interesse registrati nelle precedenti tappe confermano l’importanza di continuare a investire in momenti di formazione e dialogo dedicati ai giovani”, sottolinea la Fondazione Atena che con questi due appuntamenti nella provincia di Frosinone “rinnova il proprio impegno nel portare avanti un percorso educativo che mette al centro la persona e il valore della vita, rafforzando la rete tra istituzioni, scuola e comunità”.

