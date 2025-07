Fondazione Bracco, presentato bilancio sociale 2024

(Adnkronos) – Un budget importante sostenuto dalle diverse società del Gruppo e destinato a promuovere iniziative legate ai principi e ai valori che guidano Fondazione Bracco fin dalla sua nascita, avvenuta nel 2010. Diciotto grandi progetti suddivisi in quattro filoni principali: Arte e Cultura, Scienza e Sociale, Empowerment femminile, Formazione Giovani. Quasi 265mila euro investiti in borse di studio, premi di laurea, grant di ricerca e borse territoriali che hanno coinvolto 244 ragazzi, compresi gli studenti delle scuole secondarie. Ben 315mila euro stanziati per affiancare in qualità di Main Partner il Museo Poldi Pezzoli di Milano nella straordinaria mostra del 'Polittico Agostiniano riunito' di Piero della Francesca, che dopo 555 anni dalla sua realizzazione ha congiunto i frammenti superstiti del grande capolavoro: un’operazione espositiva di alto valore culturale, che ha avuto 52mila visitatori e coinvolto importanti musei prestatori nel mondo, dalla Frick Collection di New York al Museu Nacional de Arte Antiga di Lisbona, dalla National Gallery di Londra alla National Gallery of Art di Washington. Sono queste alcune delle notizie rilevanti contenute nel Bilancio sociale 2024 di Fondazione Bracco, uno strumento di trasparenza e di rendicontazione redatto secondo le linee guida per gli enti del terzo settore. Un’altra importante attività raccontata nel documento riguarda il lancio del tema dell’accesso alle cure. A Baranzate, il comune della Città Metropolitana di Milano con la più alta percentuale di cittadini stranieri residenti, Fondazione Bracco ha avviato il progetto CAP (Capitale di Attivazione Personale) Salute con 30mila euro di partenza. L’iniziativa ha l’obiettivo di costruire un sistema di risorse abilitanti per le persone in difficoltà e si fonda sulla collaborazione con il CDI – Centro Diagnostico Italiano, divisione healthcare del Gruppo Bracco, che peraltro è già presente da anni in quel territorio “ai margini” con interventi di supporto e di contrasto alla povertà educativa. Le prestazioni sanitarie del progetto CAP Salute si sono focalizzate sulla medicina di genere, consentendo il servizio di prevenzione a numerose donne che ne sarebbero state escluse per ragioni economiche e culturali. “Come testimonia questo documento anche nel 2024 il nostro impatto sulle comunità è stato importante”, ha dichiarato Diana Bracco, Presidente di Fondazione Bracco. “E di questo siamo orgogliosi perché la nostra è una fondazione d’impresa che ha il compito di portare avanti il patrimonio di valori del Gruppo Bracco, da sempre impegnato sul fronte dello sviluppo sostenibile, in termini sociali, culturali e ambientali. Pochi giorni fa, ad esempio, Bracco Imaging ha ricevuto la medaglia di platino Ecovadis, una delle piattaforme di valutazione della sostenibilità aziendale tra le più conosciute al mondo, per il suo impegno verso l’etica, l’ambiente e la responsabilità sociale”. —[email protected] (Web Info)