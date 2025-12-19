News

Emanuela Orlandi, colpo di scena a oltre 40 anni da scomparsa: c’è nuova indagata

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – C’è una donna indagata, a quanto apprende l’Adnkronos, nell’ambito dell’inchiesta della procura di Roma sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. L’accusa che le viene contestata è di false informazioni al pubblico ministero. Dalla riapertura dell’indagine nel maggio del 2023 per sequestro di persona a scopo di estorsione i pm capitolini, insieme ai carabinieri del Nucleo investigativo di Roma a cui sono stati delegati gli accertamenti, stanno portando avanti un lavoro di rilettura e analisi di tutti gli atti relativi alla scomparsa della cittadina vaticana.  

A quarantadue anni dalla sparizione, avvenuta il 22 giugno del 1983, un nuovo impulso alle indagini è arrivato dall’approfondimento di elementi e testimonianze in particolare sulle ore precedenti alla scomparsa. La donna, iscritta nel registro degli indagati, è stata sentita questa mattina a piazzale Clodio dagli inquirenti accompagnata dal suo difensore. (di Assunta Cassiano) 

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Manovra, da affitti brevi a Rc auto e...

Premio Asi Sport&Cultura, domani premiazione al Salone d’Onore...

Ucraina, l’attacco inedito: “Colpita petroliera russa nel Mediterraneo”

KilometroVerdeParma celebre traguardo storico, piantato 100.000esimo albero

Nel 2026 bonus scuole paritarie, Valditara: “Coronamento battaglia...

Malattie rare, dal Lazio un modello per continuità...

Angelina Jolie mostra le cicatrici della mastectomia: il...

Mette droga dello stupro in minestra dipendente 24enne:...

Milano-Cortina, tram olimpico di Fiera Milano attraversa la...

Il Museo Nazionale d’Abruzzo torna ‘a casa’, nel...