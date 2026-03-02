News

Eleonora Giorgi, un anno dalla morte: il messaggio ‘segreto’ per il nipote Gabriele

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
A un anno dalla scomparsa di Eleonora Giorgi, il ricordo resta più vivo che mai. L’attrice, scomparsa lo scorso 3 marzo a 71 anni dopo una battaglia contro un tumore al pancreas, è stata omaggiata ieri, domenica 1 marzo, dai figli Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli, ospiti a Verissimo da Silvia Toffanin.  

Il figlio Paolo ha raccontato un dettaglio, rimasto finora privato, sugli ultimi giorni prima della morte della madre: “Pochi giorni prima di andarsene ha registrato un vocale di quattro minuti per Gabriele. Era in clinica e io ero dietro di lei. Mentre parlava, io piangevo. Non ho mai avuto il coraggio di riascoltarlo. Non l’ho mai fatto sentire a nessuno. Quando sarà il momento lo farò sentire a Gabriele”, ha raccontato Paolo Ciavarro. 

Il dolore per Ciavarro è soprattutto proiettato al rapporto che nonna Eleonora e nipote Gabriele non potranno mai avere: “Ho il telefono inondato delle foto di mamma, ogni tanto mi capita di aprirne una, ma non riesco a vedere le immagini di mamma con mio figlio Gabriele. Mi spezza il cuore. Il dolore più grande è sapere che mamma non ci sarà più per mio figlio”, ha confessato Ciavarro.  

Il piccolo Gabriele Ciavarro era molto legato a sua nonna Eleonora. “Nonostante sia consapevole che la nonna non ci sia più, Gabriele pensa alla nonna al presente e parla della nonna al presente”, ha aggiunto Andrea Rizzoli.  

 

spettacoli

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Iran, Usa e Israele dovevano attaccare una settimana...

Bari, maltrattamenti sui bambini: sospesa insegnante per sei...

Iran, ristoratore romano a Dubai: “Notte in garage...

Lombardo (Gruppo Sanit): “Contro la fuga dei medici...

Barilla sostiene Dynamo Camp donando 40mila confezioni di...

Birra Heineken lancia nuova campagna su scelta analcolica

Tommaso Paradiso si sposa? Prima Sanremo, poi le...

Meloni ‘decapitata’ dalla ghigliottina, il video choc dal...

Iran, con conflitto in Medio Oriente in rialzo...

Iran, nuovi attacchi contro i Pasdaran a Teheran:...