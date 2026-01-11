Domenica In, Valeria Marini e la mamma da Mara Venier: cosa è successo un anno fa

(Adnkronos) – Valeria Marini e la madre Gianna Orrù ospiti a Domenica In oggi nella puntata dell’11 gennaio 2026. Nel salotto di Mara Venier, la showgirl e la mamma – vittima di una truffa finanziaria nel 2018 – tornano a quasi un anno dall’ultima apparizione ‘congiunta’, caratterizzata dal gelo. La presenza di oggi, invece, dovrebbe sancire la pace e la fine delle incomprensioni.

Cosa era successo 2 anni fa? Gianna Orrù è stata ospite di Domenica In nella puntata del 13 aprile 2025. “Quando Valeria è entrata nel mondo dello spettacolo, che io non conoscevo, mi sono spaventata. Ho lasciato il mio lavoro per seguirla a Roma, ho cambiato la mia vita e me ne dolgo non poco. Amavo il mio lavoro, non ero una disoccupata”, disse nella circostanza.

“Guadagnavo bene, mi piaceva da morire quello che facevo. Sono stata vicina a Valeria? E chi se ne frega, è stato strategicamente sbagliato. L’ho aiutata molto più di quanto non si sappia”, aveva aggiunto prima di parlare del rapporto con la figlia, che assisteva alla conversazione dalla regia. “Non abbiamo litigato. Poi non c’è più tempo per ricomporre tutto? Pazienza”, le parole della signora. “Io sto zitta, le cose private devono rimanere tali. E’ un altro discorso se le usi sui giornali o in televisione, non lo approvo. C’è sofferenza? Allora sui giornali non ne parli. Valeria è fragile? Un’altra domanda?”, la replica dell’ospite – irritata all’epoca dalle esternazioni della figlia – ai tentativi di mediazione di Mara Venier.

Nessun miglioramento nemmeno con l’ingresso di Valeria Marini in studio. “Non si fa, non è corretto”, disse la signora Gianna. “Se ho sbagliato, ti chiedo scusa. Non me ne sono resa conto. Per te, ci sono e ci sarò sempre”, il tentativo di Valeria Marini, apparentemente respinta. “Le cose private non vengono messe in piazza, le ha sbandierate ovunque”, la replica della madre. Nessuna risposta positiva all’epoca nemmeno alla richiesta estrema: “Mamma, mi sblocchi sul cellulare?… Io ti vorrò sempre bene e ci sarò”. Oggi, in studio, la situazione sarà diversa.

—

spettacoli

[email protected] (Web Info)