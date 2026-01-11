Caso Sgarbi, la figlia Evelina torna oggi a Verissimo: gli ultimi sviluppi

(Adnkronos) –

Evelina Sgarbi, figlia del critico d’arte Vittorio Sgarbi, sarà ospite oggi, domenica 11 gennaio, a Verissimo. La giovane torna nel salotto di Silvia Toffanin alla luce degli ultimi sviluppi sulla vicenda che vede coinvolto il padre.

L’ultima intervista rilasciata a Verissimo risale al 30 novembre, quando Evelina Sgarbi ha dichiarato: “Ho denunciato tutti per maltrattamenti e circonvenzione d’incapace, sono davvero stufa”. Nei mesi scorsi, Evelina Sgarbi ha depositato un’istanza per la nomina di un amministratore di sostegno, sostenendo che Vittorio Sgarbi non sarebbe più in grado di seguire i propri interessi e inoltre ha accusato Sabrina Colle, compagna del critico d’arte, di tenerla lontana dal padre.

“Papà è” in condizioni da “schifo e io mi innervosisco sempre più a vedere le sue apparizioni pubbliche. Dicono che gli vogliono tanto bene, ma intanto lo mandano in tv in condizioni critiche”, ha aggiunto Evelina che ha continuato a sostenere: “Papà è una persona che non sta bene, la sofferenza è evidente”.

La ragazza ha anche fatto riferimento a presunti tentativi di suicidio: “Pare che lui abbia cercato due volte di andare sul terrazzo da solo, ma poi è stato fermato in tempo”. E sul matrimonio in programma tra il padre e la storica compagna Sabrina Colle, Evelina ha dichiarato: “Sembra che a Venezia non si possa più fare, pare il prete non li vuole sposare: una persona che è stata sotto farmaci pesanti a quanto pare non può sposarsi regolarmente in Chiesa”. Secondo la figlia, il matrimonio potrebbe svolgersi ad Arpino, in provincia di Frosinone: “Lui è il sindaco, magari si sposerà da solo”.

Lo scorso 22 dicembre, l’avvocato di Evelina Sgarbi, Lorenzo Iacobbi, ha annunciato in una nota: “Esprimiamo piena soddisfazione in merito alla decisione del giudice di nominare un consulente medico Ctu che accerti il grado di autonomia decisionale del professor Sgarbi nel prendersi cura dei propri interessi”.

“Finalmente non saranno più pseudo-opinionisti, sedicenti postini o finti-amici del professore, vicini e lontani ad esprimere a spanne una valutazione priva di qualsivoglia competenza medica sulle condizioni di Vittorio Sgarbi, bensì un medico, com’è giusto che sia – ha aggiunto -. Raggiunto questo importante risultato, attendiamo sereni e fiduciosi l’esito della perizia con la consapevolezza di aver fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità per andare incontro alle legittime preoccupazioni di sua figlia Evelina Sgarbi e la soddisfazione di aver ottenuto un provvedimento che, contrariamente al contenuto della campagna d’odio mediatico scatenato ai danni di Evelina, mirava e mira ad esclusiva tutela ed interesse del professor Sgarbi”.

—

spettacoli

[email protected] (Web Info)