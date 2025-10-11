News

Djokovic si complimenta, Vacherot lo ‘supplica’: “Non ritirarti”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Continua la favola di Valentin Vacherot a Shanghai. Il tennista monegasco ha battuto oggi, sabato 11 ottobre, Novak Djokovic in due set con il punteggio di 6-3, 6-4 nella semifinale del Masters 1000 cinese, raggiungendo, da numero 204 del mondo e dopo essere partito dalle qualificazioni, la prima finale del circuito Atp della carriera. Al termine del match, Vacherot ha incassato i sinceri complimenti di Djokovic, stremato dalle condizioni di Shanghai con problemi fisici che hanno richiesto l'ingresso in campo del fisioterapista: "Te lo meriti. Hai giocato in modo incredibile. Continua così", sono state le sue parole a rete.  Pronta la risposta del monegasco, che spera di affrontare in finale il cugino Arthur Rinderknech, in campo per l'altra semifinale contro Daniil Medvedev: "È stato un piacere giocare almeno una volta contro di te". Poi la 'supplica': "Non ritirarti", a cui Djokovic ha risposto con un sorriso.  
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Treviso, muore schiacciato dalla pressa per l’uva nell’azienda...

Intrappolato su Vancouver Island, salvo grazie ai satelliti...

‘La Sfilata delle Farfalle Rosa’, a Roma il...

Djokovic, addio titolo 101: perde semifinale Shanghai, Vacherot...

Il graffio musicale di Peppi Nocera: ‘Mi fanno...

Francia, Lecornu di nuovo premier: il day after...

Ascolti tv, vince ‘Tale e Quale Show’ su...

Paolini-Gauff, oggi l’azzurra in campo nella semifinale di...

Roma, 39enne ucciso a coltellate in strada a...

Parata a Pyongyang, Kim presenta il nuovo missile...