Treviso, muore schiacciato dalla pressa per l’uva nell’azienda di famiglia

(Adnkronos) – Un uomo di 45 anni, Matteo Collesel, è morto sul colpo a Castelcucco (Treviso), dopo essere rimasto schiacciato in una pressa per l’uva. L'incidente è avvenuto nella serata di ieri.  L’uomo era un imprenditore che conduceva l’azienda vitivinicola e agrituristica di famiglia. Dalle ricostruzioni di vigili del fuoco, carabinieri e Spisal, intervenuti sul posto, pare che abbia scambiato un momentaneo blocco del macchinario dovuto a un blackout elettrico con il suo spegnimento. Inutile l'intervento del 118.  
