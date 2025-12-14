News

Da noi… a Ruota Libera, oggi domenica 14 dicembre: le anticipazioni

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
‘Da noi… a Ruota Libera’ condotto da Francesca Fialdini torna oggi, domenica 14 dicembre, alle 17.20 su Rai 1 con un nuovo appuntamento. Alberto Angela è uno degli ospiti di oggi: da poco tornato in libreria con ‘Cesare. La conquista dell’eternità’, un’opera dedicata alla storia di Giulio Cesare, Angela sarà protagonista su Rai 1, la sera di Natale, di una nuova puntata di ‘Stanotte a…’ dedicata a Torino. E poi, poche ore dopo la diretta della semifinale di ‘Ballando con le stelle’, sarà in studio Paolo Belli.  

Infine, per lo spazio dedicato alla maratona Telethon, Francesca Fialdini incontrerà Valentina Giuffrè, che ha ricevuto la diagnosi della malattia di Wilson quando aveva solo cinque anni e che grazie a una diagnosi tempestiva e a terapie innovative ha potuto riscrivere il suo futuro, e l’attrice Serena Iansiti, testimonial Telethon. 

spettacoli

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Serie A, oggi Milan-Sassuolo – La partita in...

Che tempo che fa, oggi 14 dicembre: tra...

Bergamo, precipita per 5 metri da tetto capannone...

Sydney, il cittadino eroe affronta e disarma il...

Ue, il punto di vista di Follini: “Trump...

Sarà Sanremo, stasera 14 dicembre: finale Nuove Proposte...

Amici, oggi domenica 14 dicembre: gli ospiti e...

Zelensky e la strategia del “sì, ma”: come...

Serie A, oggi Bologna-Juve: orario, probabili formazioni e...

Chi vuol essere milionario, stasera 14 dicembre: le...