News

Bergamo, precipita per 5 metri da tetto capannone abbandonato: morto 19enne

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Un ragazzo di 19 anni è morto, la notte scorsa, dopo essere precipitato da un lucernaio alto 5 metri di una ditta dismessa ad Alzano Lombardo in provincia di Bergamo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale dopo la segnalazione arrivata alla sala operativa dell’emergenza sanitaria del 118 di Bergamo. Il ragazzo era morto per arresto cardiaco dopo la caduta avvenuta, da una primissima ricostruzione emersa dalle indagini, mentre stava facendo attività di ‘urban exploration’. 

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Serie A, oggi Milan-Sassuolo – La partita in...

Che tempo che fa, oggi 14 dicembre: tra...

Da noi… a Ruota Libera, oggi domenica 14...

Sydney, il cittadino eroe affronta e disarma il...

Ue, il punto di vista di Follini: “Trump...

Sarà Sanremo, stasera 14 dicembre: finale Nuove Proposte...

Amici, oggi domenica 14 dicembre: gli ospiti e...

Zelensky e la strategia del “sì, ma”: come...

Serie A, oggi Bologna-Juve: orario, probabili formazioni e...

Chi vuol essere milionario, stasera 14 dicembre: le...