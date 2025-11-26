Brignone torna sugli sci: inizia la corsa verso Milano Cortina 2026

(Adnkronos) – “Procede secondo programmi la fase riabilitativa di Federica Brignone a distanza di 237 giorni dalla caduta rimediata ai Campionati Italiani Assoluti dello scorso 3 aprile che le provocò la frattura del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra. La detentrice della Coppa del mondo femminile ha completato la prima parte della rieducazione fisica al JMedical di Torino, ottenendo in questi giorni il via libera da parte della Commissione Medica Fisi per procedere ulteriormente nel suo piano di recupero, che prevede l’aggiunta di un lavoro in pista”. Così la Fisi in una nota in merito alle condizioni di Federica Brignone, che ora proverà a centrare la partecipazione alle Olimpiadi di Milano Cortina.

“Così si è presentata sulla neve di Cervinia, dove ha compiuto qualche giro con sci da turismo, accompagnata dai tecnici federali – prosegue la nota -. Lo scopo in questa fase è quello di aggiungere stabilità e fiducia al suo percorso, obiettivi che la campionessa valdostana perseguirà anche nelle prossime settimane, dove alternerà fasi di carico in palestra ad ulteriori giornate in pista”.

