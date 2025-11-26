Video

Cultura, Bracco (Gruppo Bracco): “La lettura crea condivisione autentica”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“La lettura è la cosa più impegnativa e più importante, crea condivisione vera e sentita. Forma le menti, fa viaggiare l’immaginazione, qualcosa che dobbiamo cercare di sviluppare”. Sono le parole di Diana Bracco, presidente del Gruppo Bracco, all’inaugurazione della nuova biblioteca aziendale nell’ambito del convegno ‘L’intraprendenza del leggere’, organizzato a Milano, in zona Lambrate, nella Settimana della Cultura d’impresa. Un pomeriggio di riflessione sul valore della lettura e in particolare delle biblioteche come luoghi in cui formare spirito critico e cittadinanza.

Potrebbe interessarti

Cultura: inaugurata a Milano la nuova biblioteca aziendale...

Cultura, Renoldi (Bracco Imaging): “Ci prendiamo cura anche...

Cultura, Sacchi (Comune di Milano): “Biblioteca Bracco esempio...

Sanità: D’Agnese (Idi), con sistemi di Ai, ‘offerta...

Grins: nuovi strumenti digitali per la sostenibilità delle...

Rapporto ‘Io sono cultura’: nel 2024 cresce impatto...

Osho a tutto gas: “Il bambinello del Presepe?...

Cecere (plus aps): “ ‘Campagna Choose you –...

L’infettivologo Moschese: “Grazie a terapie moderne e semplici...

Policlinico universitario Tor Vergata, attivata la nuova Unità...